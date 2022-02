“Me entró por un oído y me salió por el otro”: Dau sobre indagación en su contra

Hoy se conoció que la Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación preliminar al alcalde de Cartagena, William Dau, por su presunta participación indebida en política. El alcalde reaccionó al tema.

“Yo me enteré fue esta mañana por la radio. Pero la verdad es que eso me tiene sin cuidado. Me entró por un oído y me salió por el otro. Yo no he hecho nada malo. Yo entiendo que la Procuraduría abra una indagatoria porque así se lo han pedido desde distintos sectores y personas. Los malandrines de Cartagena, incluyendo una malandrina senadora, están presionando para que me abran una investigación preliminar a ver si encuentran méritos para afectarme”.

Y agregó: “Pero yo estoy tranquilo. Yo en ningún momento he negociado puestos ni he hablado con nadie de irregularidades. Los malandrines ardidos están buscando es que Dau, alcalde que rompió las cadenas de la corrupción, no aspire o no busque que su legado siga en las próximas elecciones a la Alcaldía o al Congreso.

El alcalde Dau indicó que en privado puede hablar lo que él quiera. “Lo que quieren es obligarme a que le entregue la Alcaldía a los malandrines. A que sigan siendo elegidos al Congreso los mismos malandrines de siempre. Lo que motiva a los entes de control y a los jueces penales es la política, ya que casos que llevan años ahí en gaveta no los han resuelto. Y ahora sí se hacen presentes con un caso reciente como una forma de amenazar, pero yo no me intimido así de fácil. No le tengo miedo al Turco Hilsaca, ahora le voy a tener miedo a los órganos de control”.