“No permitiré que me someta al escarnio público”: gerente de la ESE a Dau

Como su mayor dolor de cabeza, así calificó el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, la situación de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, esto al argumentar que en el ente estarían ocurriendo presuntos hechos de corrupción y que no ha podido acabar con la tercerización en la entidad. (Lea aquí: William Dau, tras las huellas de la corrupción en la salud)

Ante esta situación, el mandatario convocó al gerente de la entidad de salud, Rodolfo Llinas, a una entrevista en vivo para este 18 de noviembre a las 5 de la tarde, con el fin de que informe directamente a los cartageneros las acciones realizadas para vincular directamente al personal médico y administrativo que hoy se encuentra contratado a través de la firma Conecta. Actualmente hay 891 empleados suministrados y 58 de planta.

No obstante, Llinas confirmó a El Universal que no asistirá a la reunión. El gerente de la ESE detalló que envió una carta al alcalde Dau explicando sus razones de inasistencia.

En la misiva, Rodolfo Llinas aseguró que se abstiene de ir porque no permitirá que en esta entrevista Dau enlode su dignidad, integridad moral y buen nombre, ya que en anteriores ocasiones lo ha llamado de “malandrín”, sin ninguna prueba.

“Siendo por todos conocidos del maltrato al que usted me ha sometido con sus declaraciones públicas, me permito excusarme de asistir a su invitación a la mencionada entrevista pues no permitiré que usted con sus continuas expresiones que enlodan mi dignidad, integridad moral y buen nombre continúe en dicho escenario tomando la misma actitud de irrespeto y me someta al escarnio público lo que me afecta a mi, mi familia y a mis hijos menores”, manifestó.

Llinas agregó que antes de convocar a una entrevista pública, Dau como presidente de la Junta Directiva de la institución tenía que citar una mesa técnica para saber cómo avanza el plan de vinculación del personal.