“No solicitamos su libertad”: Gobierno Petro sobre hijo de ‘la Gata’

Luego de difundirse en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales que el Gobierno de Gustavo Petro habría solicitado la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López Romero, ‘la Gata’, exempresaria del chance, la Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP) aclaró que la petición existe, pero que no significa que el exalcalde de Magangué salga a la calle.

Hoy a primera hora, Blu Radio informó que al hijo de ‘La Gata’ la Fiscalía le otorgó la libertad desde el pasado 2 de febrero, debido a que ahora será gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro. No tendría ninguna restricción y puede incluso salir del país.

Aunque Rueda ha dicho que la información de que fue liberado para ser gestor de paz no es del todo cierta, en la resolución del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, el juez hace la siguiente observación: “resuelve este Despacho la solicitud de levantamiento de las medidas que pesan en contra del sentenciado, Jorge Luis Alfonso López, por haber sido delegado por la Presidencia de la República de Colombia- Alto Comisionado para La Paz, como Facilitador de los Procesos de Paz”.

Además, en el documento consta el correo del comisionado como canal de dónde provino la resolución original que “acredita al sentenciado como facilitador en los procesos de paz”, dicta el papel.

No obstante, todo parece ser un malentendido y un corto circuito en la comunicación, pues la OACP solicitó a la justicia que no lo deje en libertad. “El Gobierno nacional pedirá al juez que otorgó la libertad del señor López que revoque la decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes”, aseguró Rueda.