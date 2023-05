“Nunca quise ser alcalde, pero nadie tenía los cojones necesarios”: Dau

El proyecto de acuerdo fue presentado desde hace más de tres semanas, ya hace rato tiene ponencia positiva y es la hora y ni el primer debate. Mamando gallo para que entre en vigencia la Ley de Garantías ahorita a final de junio y nosotros no podamos ejecutar porque estos contratos ameritan su responsabilidad y su revisión, pues la transparencia no juega con la prisa. Y otra cosa, en las extras se arriesga a que otros cuatro proyectos súper importantes se queden sin aprobación.

Claramente. Han tenido el suficiente tiempo y espacio para debatir como deben los proyectos y su eventual aprobación; pero no, dilatan porque el miércoles se acaban las sesiones ordinarias y así me obligarían a convocar extras, diez sesiones más con sus honorarios respectivos.

Se supone que es concejala de gobierno, pero ella en realidad creo que es muy miedosa para tomar cartas en el asunto. Jamás ha defendido a la administración, pero tampoco nos ha atacado, y allá en el Concejo la tienen acoquinada porque piensan que ella me filtra información y ella a mí no me cuenta nada.

Claramente para ejecutar proyectos se necesita el dinero. Todos tienen tremendas ideas o me piden que haga, que construya, pero nadie dice de dónde va a salir la plata. De nuestra parte tenemos todo listo, hemos montado los pre pliegos en el Secop y gran parte del gabinete ha ido a explicar al Concejo dónde se ejecutará cada peso; sin embargo, no depende de nosotros, sino del Concejo y su aprobación.

Si estos recursos no llegan al erario para ejecutar proyectos, obras y sanear a varios frentes de la administración, ¿su último año no tendrá ni pies ni cabeza?

Aunque la oposición ha obstaculizado mi gestión y no me han dejado gastar, hemos mejorado las finanzas. Un superávit nunca antes visto que el próximo año, primero del mandato de la alcaldesa o mandatario que gane, el Distrito nadará en billetes. No obstante, sería terrible que esos recursos caigan en manos de alguien como Dumek Turbay, quien si negociará el erario con estos concejales si los votantes les permiten reelegirse.

Ser alcalde debería ser un sueño laboral para todo cartagenero, lo que pasa es que la ciudad tiene muchas carencias de transparencia y probidad. Yo nunca quise ser alcalde, pero me lancé y vencí porque no había nadie con los cojones para quitarle el poder a los malandrines que se estaban robando a la ciudad durante años y años. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado si William García Tirado quedaba? ¿Te lo imaginas manejando el COVID-19? ¿Los recursos más altos de la historia de Cartagena? Estaríamos en la olla, en la quiebra.

Eventualmente sí. Afortunadamente ya al Fiscal General, Francisco Barbosa, le queda poco tiempo para salir y que se nombre un fiscal que realmente se preocupe por la sociedad y no por hacerle mandados a sus jefes políticos. Mismo problema con la procuradora Margarita Cabello. En cambio, con la Contraloría General, con Carlos Hernán Rodríguez a la cabeza, se notan muchas diferencias: ya me absolvieron de un proceso e igual camino lleva otro. Están siendo objetivos.

No, para nada. El superávit se debe porque hemos recaudado mucho y hemos fortalecido nuestros procesos tributarios en la Secretaría de Hacienda. Sí, hay una parte del presupuesto de todos los años que no se ejecuta, pero que se incorpora al año siguiente. No se pierde. Eso es normal y sucede en todos los niveles: nacional, departamental y municipal.

¿Por qué tiene un cortocircuito con gran parte del periodismo local?

Yo no tengo relación ni afinidad con aquellos “periodistas de estómago”. No son profesionales serios ni hacen una prensa libre, imparcial y rigurosa. Son traficantes de la comunicación con portales de internet que reciben publicidad pagada por los alcaldes o gobernadores de turno. A mí 24 / 7 me dan palo, ¿pero al gobernador Vicente Blel? Nadie le dice nada. A mí me joden porque no me dejo extorsionar, no doy dinero ni OPS a este tipo de personajes calumniadores y tergiversadores de la realidad.

Una parte de la arena política, los que suelen sentarse en los Juan Valdez de la ciudad, dicen que usted hace rato tiró la toalla y que hasta espera una suspensión para irse a Estados Unidos. Que es lo primero que hará apenas entregue las llaves de La Aduana.

Yo me fui en el 2004 de Cartagena huyendo de amenazas de muerte. Pero yo termino mi mandato el 31 de diciembre y luego de tomar varias semanas, máximo un mes, de descanso, montaré aquí en la ciudad una oficina anticorrupción para seguir dándole clavo a los malandrines y apoyando a la alcaldesa o mandatario honesto que venga. De aquí no me muevo y aquí moriré. Ya en Nueva York hay mucha gente que la defiende y acá faltan muchos. Seguiré haciendo control y veeduría social atacando al que lo merece.

Es conocida su cercanía con el presidente Gustavo Petro, ¿es descabellado pensar en un cargo nacional para usted con especial incidencia en el Caribe?

Todo es posible, todo es posible, ya sea con el Gobierno nacional o con alguna entidad internacional o estadounidense. Ahora que estuve en Denver, Estados Unidos, hablando con las cabezas visibles de la lucha global Anticorrupción del Departamento de Estado de EE. UU. y se entusiasmaron cuando yo les dije de mi plan de montar una oficina aquí en Cartagena y de una me invitaron a la próxima conferencia de las Naciones Unidas del año entrante.