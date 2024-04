Oposición se va con toda contra Petro por decretar día cívico

No cayó bien entre sectores de oposición la medida anunciada este jueves por el presidente Gustavo Petro quien, con la excusa de que la gente “ahorre agua y energía”, declaró este viernes día cívico e invitó a la ciudadanía a “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas”. Lo anterior, no tardó en ser interpretado como una forma de sabotear las movilizaciones contra su Gobierno previstas para el próximo 21 de abril. Lea aquí: Presidente Petro decreta este 19 de abril como día cívico para cuidado del agua

La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a las críticas: “Este es un país que no le cree (a Petro) y que se cansó de la constante farsa e improvisación”.

No le tema a la Marcha del #21Abril . Este es un país que no le cree y que se cansó de la constante farsa e improvisación. En Bogotá como en otras ciudades la gente ha tomado conciencia de la necesidad de un racionamiento por gobiernos ineptos como el suyo. pic.twitter.com/M4tELaAXwe

En la ceremonia de aniversario 73 del Comando General de las Fuerzas Militares, en Bogotá, Petro aseguró que no se trata de no consumir agua, sino de hacerlo en lugares “donde no haya estrés hídrico”, para subir el nivel de los embalses de producción de agua potable en la Sabana de Bogotá.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, precisó.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtió que Colombia está pasando por una “situación de temperaturas sin precedentes”, lo que implica una “situación totalmente atípica” en los patrones climáticos. Lea aquí: Cartagena se acoge al día cívico: medidas para colegios

“Los últimos cálculos del IDEAM muestran que, en efecto, ya con una alta certidumbre, vamos a tener lluvias copiosas en todo el país durante este fin de semana, más o menos entre este jueves y el lunes próximo. Sin embargo, las últimas dos semanas de abril, que se esperaba estuvieran por encima del promedio, no se ve que realmente vayan a presentarse por encima de lo normal”, explicó.