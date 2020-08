Otro largo periodo con contralor encargado en Cartagena

Este señaló que eso beneficia a Freddys Quintero, que, “aunque perdió, salió ganando”. “Eso quiere decir, que Freddys Quintero continúa en el cargo hasta finalizado el 2021, porque este proceso no va a acabar por ahora, entonces creo que esta es una noticia muy mala para Cartagena”, dijo el concejal conservador. Algunos comentan que será largo el proceso porque luego de que el Tribunal emita un fallo, para lo cual deben surtirse varios pasos, la decisión puede ser apelada ante el Consejo de Estado y sería un trámite más demorado.

El concejal Reyes recordó que hay una demanda de nulidad admitida por el Tribunal de Sucre por el caso del contralor electo, por el hecho de que mientras participaba en el concurso era contralor encargado. Tatiana Romero, jefa de la Oficina Jurídica del Concejo, señaló que esta no es una decisión de fondo y que hay que recordar que hay un concepto de Función Pública que señala que Quintero está habilitado para participar en el concurso de contralor de Cartagena.

“Hay una admisión de una demanda en el Tribunal de Sucre, donde decretan medida cautelar a un tema similar a lo que sucede e Cartagena. Con esto que digo sé que no va a pasar nada, porque estoy seguro que Quintero va a seguir de contralor encargado (...) Hoy me queda felicitar a Quintero porque, pese a que se hizo un concurso, él va a continuar en el cargo. No sé si la Mesa Directiva del Concejo va a tomar una determinación distinta, acogiendo el concepto de la Función Pública, que sé que no es vinculante, o le va a dar cumplimiento a lo que dice el Tribunal; o qué estará pensando el doctor Héctor Consuegra, ya que Función Pública ha determinado su inhabilidad”, indicó, concluyendo que ninguno de los concejales que votaron por Consuegra, como él, sabían que este trabajaba en Edurbe.

La jefe de la Oficina Jurídica señaló que se hará el estudio del caso para determinar cuál es el proceso que se viene y si se debe acatar la orden judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar.