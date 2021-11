Otro partido político abre inscripción para interesados en aspirar al Congreso

Luego de la oficialización, Juan Manuel Galán aseguró que ahora el Nuevo Liberalismo tendrá el reto de conformar las listas al Congreso, que según Galán, representen una fidelidad con el legado histórico de su padre Luis Carlos Galán.

Desde este fin de semana inició oficialmente el proceso de inscripción de precandidaturas del Nuevo Liberalismo para las elecciones de Congreso de la República del próximo año, para lo cual se escogerán los candidatos para Senado y Cámara de Representantes que se escogerán en marzo.

Los interesados, según el partido, podrán presentar sus perfiles en https://nuevoliberalismo.org/registro-aspirantes/. Y a la vez se precisó que la inscripción no constituye un vínculo legal o político con el Nuevo Liberalismo y tampoco garantiza el otorgamiento del aval. Todos los aspirantes inscritos pasarán por un comité evaluador para garantizar transparencia y coherencia con los postulados del partido.

De otra parte se anunció que la Dirección Nacional del partido quedó integrada por Rubén Darío Ramírez Arbeláez, ex Concejal y ex Diputado, miembro del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo y vocero de las regiones; Rafael Amador Campos, exrepresentante a la Cámara, cofundador del partido y vocero de los grupos de estudios; María Cristina Ocampo de Herrán, exrepresentante a la Cámara, activista social y vocera de las causas por la equidad de las mujeres y Carlos Fernando Galán Pachón, ex Senador, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y vocero de las nuevas generaciones inspiradas en el Nuevo Liberalismo, además de ser actual concejal de Bogotá.