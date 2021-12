Otro senador cartagenero no aspirará en las próximas elecciones al Congreso

El senador no aclaró si proseguirá en el futuro con un proyecto político en la ciudad o en el departamento, lo que sí recalcó es que seguirá apoyando a Alonso del Río a la Cámara de Representantes y a José David Name al Senado de la República.

“Es el momento de sumar y recoger sin vanidades ni individualismos con el fin de enfrentar con mayor contundencia la irrupción de discursos populistas que ponen en riesgo al Caribe y a Colombia”, señaló García Zuccardi, quien enfatizó que es importante defender la viabilidad económica del caribe y sus enormes posibilidades de inversión para la generación de empleo, e ingresos, y que no es el momento de discursos y posturas que desestimulen la inversión y generen inseguridad jurídica.

García anunció que ha tomado la decisión de no aspirar para: “incentivar la consolidación de una fuerza política del caribe más fuerte y solida que enfrente con mayor vigor los enormes desafíos y riesgos que vive el país de cara a las próximas elecciones”, expresó.

El Senador Andrés Felipe explicó que este es un alto en su carrera parlamentaria pero no a dejar de participar en la política en un futuro.

Al ser consultado sobre su petición de que sus adeptos apoyen al senador Name, García expuso que: “José David ha sido un político costeño luchador, aguerrido, que me acompañó en el Senado a dar las batallas para conseguir y asegurar proyectos en beneficio de los bolivarenses; Name es un copartidario leal y un senador que ha dejado en alto a nuestra región en el congreso. Tenemos plena fe que con José David defenderemos los intereses de Bolívar y Cartagena”