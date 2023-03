¿Participará en política? Esto respondió Judith Pinedo, la Mariamulata

Al respecto, Pinedo expresó: “Me llevó seis días organizar el único closet, a mi parecer, en el mundo que está especializado en jardinería porque arreglándolo de la nada me cayó un machete que me hirió un dedo del pie. Pero ya pude con el closet, ahora el que no puede es mi esposo porque no encuentra nada”.

Desde la cárcel, específicamente cuando se asomó en una ventana, gritó: “Aquí dentro o fuera seguiremos trabajando por Cartagena”, ¿qué necesita la ciudad?

Hay mucho por hacer. Cartagena tiene todo el potencial y no hay derecho que desperdiciemos todo eso sin trabajar por nuestra ciudad. Lo que yo encontré en la cárcel es lo que he encontrado por fuera, y es lo que he venido diciendo: no puede haber dos o tres Cartagenas, debe haber una sola Cartagena. Una ciudad donde todos nos acompañemos para su fortalecimiento productivo, para propiciar más oportunidades y para aprovechar todas las potencialidades de una urbe que lo tiene todo.

Uno de los asistentes en la multitud que la recibió en libertad fue el alcalde William Dau, ¿cuál es su relación con él?

Yo la verdad voté fue por Sergio Londoño y lo dije públicamente. Cuando el alcalde Dau me alegró enormemente que no haya ganado la peor opción para la ciudad, pero yo entré enseguida a prisión y no pude ganar en prácticamente en nada. Sé que es un hombre íntegro y honrado, pero poco conozco de lo que ha pasado en los últimos dos años porque yo no tenía privilegios de tener dispositivos para informarme de lo que pasara por fuera. De manera que estoy bastante desactualizada.