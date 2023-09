Presidencia confirma que manipuló el video del discurso de Petro en la ONU

La Presidencia afirma que la edición del video del discurso de Gustavo Petro no refleja “el propósito original de las comunicaciones gubernamentales”. El discurso de Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU ha sido objeto de controversia y críticas, no solo debido a los temas que abordó, sino también porque sus opositores argumentan que cuando lo pronunció, no recibió mucha atención y que la asamblea estaba prácticamente vacía.

Una de las críticas más destacadas surgió después de que el discurso de Petro se publicara en las redes sociales de la Presidencia, donde se añadió un sonoro aplauso al final de sus palabras, lo que generó muchas dudas. Al final del discurso, aproximadamente a los 23 minutos y 30 segundos del video que se encuentra al final de este artículo, se escucha un fuerte aplauso en la sala.

Varios usuarios en las redes sociales señalaron que los aplausos al final no correspondían al discurso de Petro y que se habían añadido al video oficial utilizado por la Presidencia. Además, se descubrió que los aplausos añadidos en realidad eran los que los asistentes le dieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al concluir su intervención, a quien Petro también criticó en su discurso en la ONU.