Primo de Verónica Alcocer, ¿con superpoderes en la Casa de Nariño?

La esposa de Mario Fernández, la senadora Ana María Castañeda, es investigada por su partido, Cambio Radical, por “favorecer al Gobierno” al que le hacen oposición. La congresista sincelejana es investigada disciplinariamente por el Consejo de Control Ético por “deslealtad partidista” a la colectividad liderada por Germán Vargas Lleras.

Este proceso se abrió porque Castañeda ignoró la decisión de la bancada del partido de retirarse y no participar en la plenaria en la que se eligió a Alexander López, del Pacto Histórico, como presidente del Senado, pero en lugar de ausentarse, ella regresó y ejerció la votación en contravía de lo acordado previamente.

La situación generó incomodidad en el interior de Cambio Radical, especialmente porque no es la primera vez que a la Senadora la relacionan con Petro. Y es que se habla de que Castañeda entabló un lazo electoral en Sucre con él, incluso antes de que llegara al poder, pues su esposo –Fernández Alcocer– le movió su caudal electoral a Petro después de apoyar a Federico Gutiérrez en primera vuelta.

Tras la alianza política, quedó en evidencia la cercanía de Fernández Alcocer con la familia presidencial en febrero de este año, cuando se le vio bajándose de una camioneta blindada junto al Jefe de Estado y la Primera Dama durante el Carnaval del Suroccidente de Barranquilla. Además se sabe que el exsenador espera el apoyo de vuelta para aspirar a la Gobernación de Sucre.

En teoría, los votos de Fernández Alcocer son los de Castañeda, ya que ambos consolidaron una casa política en Sincelejo y el caudal electoral del primero lo heredó ella en 2018, ya que en ese año él dejó el Senado para que justamente su esposa heredara su curul.

Por su parte, Castañeda, quien además de reconocer que votó por Petro en segunda vuelta, afirmó que sigue al pie de la letra las directrices de su partido, pero señaló que no hay motivos para sancionarla porque, según ella, no hubo decisión de bancada en la elección de López. “No es así. No me prestaría para ser una infiltrada. He sido muy clara y me apego a las decisiones de la bancada de Cambio Radical”.

En la esfera de su esposo Mario Fernández, a él hoy le adjudican haber influido los nombramientos de su exasesora Verónica Valencia en el ICBF; Luz Karime Fernández, segunda al mando en el Dapre; Carolina Plata, contratista de protocolo presidencial; y de sus primos segundos Lidia Quessep, en la embajada de Italia; Jorge Quessep, en el Departamento de Prosperidad Social de Sucre, y de Jaime Quessep, agregado de ProColombia en Costa Rica.