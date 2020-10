Protesta a las afueras del Concejo en apoyo a Javier Julio Bejarano

“Desde hace varios meses he sido sometido a la persecución, a limitar mis derechos como concejal y como minoría me sabotean mis intervenciones, no me dejan terminar, hoy (ayer) debatiendo mis derechos a ser presidente del Concejo para el 2021, cuando solicité la palabra por una réplica, mágicamente se fue la luz del recinto, esperamos que se restableciera el servicio y una vez se restableció solicité la palabra y varios compañeros decidieron salirse del recinto para romper el quórum que aun así no se rompió y el presidente de manera ilegal terminó la sesión para no darme el derecho a participar. Cuando no se puede con argumentos se pasa a las bajezas y se pasa a este tipo de situaciones para no dejar que quienes tienen derechos los reclamen”, expresó Julio Bejarano a través de sus redes sociales.