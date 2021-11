Quiebres en el Centro Democrático luego de elección de Zuluaga

No invitada a una reunión

Días después de la elección de Zuluaga hubo una reunión con varios congresistas del partido en un hotel en Bogotá para celebrar la candidatura oficial. Al encuentro no asistió ni Paloma Valencia ni Cabal. “No asistí porque no me invitaron y me enteré fue por las redes sociales”, expresó Cabal y, con esto, se avivaron los requerimientos de sus adeptos digitales de que renuncie al partido y vaya a la presidencia recogiendo firmas.

Tampoco estuvieron en la reunión siete senadores que actúan en bloque a manera de independientes, Mila Romero, de Norte de Santander; Nicolás Pérez, Antioquia; Carlos Meisel, Atlántico; Amanda Rocío González, Casanare; Alejandro Corrales, Risaralda, John Harold Suárez, Valle y Gabriel Velasco, Valle.

Este grupo de siete senadores uribistas tienen entre ellos un poco más de 300 mil votos, lo que les ayudaría a mostrar que tienen un mayor peso al interior del partido.

La senadora y exprecandidata, Paloma Valencia, sí considera que todo está claro, y así lo expresó ante las juventudes uribistas. “Cada una de esas encuestadoras hizo dos encuestas independientes. Es decir, teníamos cuatro encuestas. Les quiero dar una tranquilidad: los resultados fueron absolutamente consistentes en las cuatro encuestas. Los que quedaron de primero, segundo, tercero y cuarto eran idénticos en las cuatro encuestas. Eso le da a uno tranquilidad”, señaló.