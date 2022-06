¿Quién es Tuto Vidales, al que William Dau señaló que sería su reemplazo?

El alcalde anunció hoy en la mañana, en medio de un plantón que convocó en los bajos del Palacio de la Aduana, que si la suspensión se mantiene en firme lo tendrán que sacar con la Fuerza Pública de su despacho.

Mientras tanto, uno de los peldaños clave de este tipo de proceso de suspensión es que el presidente envíe un alcalde ad hoc, normalmente un alto miembro de su gobierno, mientras el partido político o movimiento ciudadano que inscribió al mandatario suspendido envía una terna.

Iván Duque, por consiguiente, tendría que nombrar un alcalde encargado entre esos tres nombres mientras Dau sigue suspendido y se esclarecen los hechos por los que lo investigan a él y a Johana Bueno, directora del Dadis, hoy apartada del cargo provisionalmente.

El movimiento Salvemos a Cartagena, que inscribió la candidatura del alcalde local en 2019, escogió una terna. El comité inscriptor lo conforman Bladimir Besabe, funcionario del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA); Ernesto Mondol y Cynthia Pérez Amador, exprimera dama. Esta última fue apartada de la administración Dau por presuntas irregularidades.

Según fuentes del Distrito, Dau ya se reunió con Besabe y con Mondol para sugerir nombres de funcionarios de su gabinete. “Propuse dos personas que fueran de la administración para que haya continuidad y no disrupción. Por eso pedí a los miembros del movimiento ciudadano, que yo fundé en el 2017, que sean funcionarios de mi gabinete. Todas las bases se reunieron y escogieron por unanimidad a un tercer candidato que se llama Junior González, un abogado que trabaja en el EPA”

Y reveló: “Sin embargo, una de las personas de la comisión llamó a Junior (González) y le dijo: ‘¡tú no vas para ningún lado! Entonces nombraron a una persona ajena al movimiento Salvemos a Cartagena que se llama Augusto ‘Tuto’ Vidales. Yo a esa persona la eché de mi movimiento por malandrín. En ese grupo político nadie lo conoce como para que ahora vengan a decir que él los representará en esa terna”.

“Es una patraña política del uribismo”

El alcalde Dau prosiguió en su señalamiento a Vidales: “Ese señor es uribista. Y si en la terna hay un uribista no es difícil adivinar a quién escogerá el presidente Iván Duque. Esto es una patraña política para entregarle Cartagena al uribismo en plena segunda vuelta presidencial. Allí hay algo raro y tengo que averiguar por qué seleccionaron a esa persona. Un hombre que no es de mis afectos, ni es cercano a la Alcaldía y que yo personalmente le dije: ‘Te vas de mi movimiento por falta de garantías, confianza y lealtad, pues no nos habíamos posesionado y ya el tipo estaba prometiendo puestos a nombre mío y sin mi conocimiento”.

El alcalde Dau precisó que el nombre de Vidales lo propuso Cinthya Pérez Amador, uno de los tres miembros del comité suscriptor. “Todo el mundo sabe que nos hemos distanciado de ella. Ella sabe muy bien que yo a ese señor lo eché de mi campaña y movimiento. Hay que respetar la democracia y la voluntad de los 114 mil cartageneros que me eligieron como alcalde”.

¿Quién es Tuto Vidales?

Tras obtener la victoria electoral, en octubre de 2019, que hoy tiene al alcalde Dau en el Palacio de la Aduana, en los meses siguientes comenzó el teléfono roto de posibles nombres que conformarían su gabinete. Uno de ellos fue el de Augusto Vidales Larrarte; sin embargo, hoy el alcalde reconoció que esa cercanía terminó cuando presuntamente prometió puestos sin su consentimiento.