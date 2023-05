¿Quién pagó la multa que inhabilitaba a Judith Pinedo para aspirar?

“Este mismo proceso fiscal provocó el reporte de Procuraduría, pues Pinedo no tiene procesos base en lo disciplinario. Cuando la Contraloría falla contra alguien, de inmediato se traslada a la Procuraduría para que también lo tengan en su página de antecedentes. Por eso se está hablando del mismo proceso que al pagar la deuda solidaria se subsanará en ambas entidades. Lo mismo sucedería si son dos o más los procesos fiscales que tenga”, precisaron los juristas.

No fue Dau, sino la aseguradora

Para que la exalcaldesa saliera del reporte como responsable fiscal se tuvo que pagar una multa impuesta por la Contraloría delegada para Responsabilidad Fiscal por $66,497,445.41. De inmediato, líderes de opinión en la ciudad con agendas propias electorales aseguraron que había sido el alcalde William Dau el que había hecho uso del erario para pagar la multa, pues no ha escatimado en expresar su afinidad con Judith Pinedo y todos saben que a “la ve como una continuación de su legado, más no como una ficha”.

“Eso es un disparate. No tengo idea de dónde sacan eso. Yo soy un alcalde honesto que no va a robar para andar pagando eso. Además, por mucha simpatía que yo tenga con Judith, no puedo darme el lujo de gastar de mi plata, la que me he ganado con el sudor de mi frente, para estar pagando esa multa”, afirmó Dau Chamat.