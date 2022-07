Renuncias en la Alcaldía de Cartagena, ¿una estrategia electoral de Dau?

La noche de ayer miércoles se arrebató al conocerse que todos los miembros del gabinete distrital presentaron sus cartas protocolarias de renuncia. El alcalde de Cartagena, William Dau, aseguró que el proceso es rutinario y que se relaciona con hacer algunos ajustes para lo que queda de su mandato, es decir 17 meses.

“Ya viene la recta final, me queda un poquito menos de año y medio de gobierno y yo quiero ir alineando y afinando a mi equipo para lo que queda si trabajar con todo. Yo a cada ratico hago cambios y eso a mí no me molesta, aunque la gente hable de inestabilidad o que nadie me dura. Yo hago lo mismo que cualquier empresa privada, siempre estoy ajustando, haciendo traslados y lo que me parezca que requiera la ciudad”, manifestó Dau.