Representante Edward Rodríguez renuncia al Uribismo y no va al Senado

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, anunció en la mañana de este martes que renuncia al partido por discrepancias con las directivas, lo cual significa que no aspirará al Senado de la República.

Rodríguez, quien pretendió ser en septiembre precandidato presidencial por el uribismo pero se lo impidieron por presuntos impedimentos, sostiene en una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido, que “la dignidad no se negocia, fui maltratado por un “Comité de Ética” que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido donde pedía solamente participar. Comité que ahora me avala para ser Senador de la República”.

Plantea además que “la falta de palabra por parte de las directivas del partido, el constante maltrato y el desdén por las tesis que nosotros mismos hemos construido, me obliga a replantear mi camino, dar un paso al costado y renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo. Presidente, no todo vale y no todo se puede permitir”.

En la misma comunicación Rodríguez recuerda que “en el 2013, llegué a fundar el Centro Democrático y hoy tengo que decirle presidente con tristeza, que ese sueño que construimos se desdibujó y ya no me representa”.