“Rodolfo me dijo que fue un Baloto para mí, mientras me pedía puestos”

En cuestión de semanas, Marelen Castillo pasó de ser la fórmula vicepresidencial y mano derecha de Rodolfo Hernández en la contienda por la Presidencia de la República, a estar ahora alejada políticamente del exalcalde de Bucaramanga. (Lea: ¿Curul en riesgo? Miguel Polo Polo se enfrenta a 12 demandas) Aunque en la temporada electoral se les vio como un equipo fuerte que, incluso, logró derrotar a grandes maquinarias y llegó a pelear la segunda vuelta presidencial con Gustavo Petro y Francia Márquez, la relación entre Castillo y Hernández pasó por varias situaciones que llevaron a que hoy en día no exista un vínculo. En diálogo con Semana, la representante a la Cámara confirmó que el distanciamiento con el excandidato presidencial inició una vez ambos aceptaron sus curules en el Congreso porque, según dijo, tuvieron varias diferencias en la forma en cómo cada uno quería desarrollar su nuevo rol como legislativos y líderes de la oposición. Al respecto, la también docente caleña explicó que la última vez que habló con Hernández fue hace dos semanas cuando “lo saludé en una plenaria conjunta del Congreso”, por lo cual, no tenía conocimiento previo de que él había decidido renunciar a su curul en el Senado. (Lea: “Es como tener a Messi de portero”: ¿Se perderá la curul de Rodolfo?)

Según dijo, se enteró de la noticia de su renuncia el día que él lo anunció en el Legislativo.

“Sí, me tomó por sorpresa. Él había venido manifestando que no se sentía a gusto en el Congreso. Un día vi la fotografía de su equipo legislativo y, al día siguiente, la noticia de su renuncia. No he conversado con él y no sé por qué esa decisión tan repentina”, comentó Castillo. La sorpresiva forma en que ella se enteró de la renuncia de Hernández es una muestra más de que había una distancia política entre ambos y la Representante no dudó en confirmar que, en efecto, el trabajo en equipo entre los dos llegó a su fin poco después del 19 de junio, cuando perdieron la Presidencia. Incluso, contó que cuando empezaron a trabajar en el Congreso no lograron coincidir en varios puntos de vista, por lo cual, no pudieron trabajar en equipo ni tomar decisiones juntas. Una situación que, incluso, afectó el trato que había entre ambos puesto que, según dijo Marelen, el Exalcalde de Bucaramanga dejó de tenerla en cuenta en sus proyectos políticos. Los puntos de quiebre Con relación a cuáles fueron puntualmente esos temas en los que no pudieron coincidir y que son unas de las razones por la que se enfrió la relación, Castillo explicó que el Rodolfo Hernández no estaba de acuerdo con que ella se relacionara con congresistas de otros partidos ajenos a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. “Me he relacionado muy bien con todos los partidos entendiendo sus lógicas de funcionamiento. Él tiene una mirada diferente de cómo se dan esos relacionamientos. Ahí no coincidimos, yo estoy en la Primera de la Cámara, por el Estatuto de Oposición, pero existe otra comisión, la Legal de la Mujer. Pregunté cómo se participaba allí. Él creyó que se estaban haciendo negociaciones y en ningún momento. Eran los acuerdos con los compromisarios”, detalló. Sin embargo, ahí no quedó todo, puesto que la representante develó que Hernández llegó a decirle que con él se le había “aparecido la Virgen” o que fue por él que ella ahora tiene una curul en el Legislativo.

Frente a ello, Castillo contó que fueron palabras que le dolieron porque fue él quien la eligió para acompañarlo en el camino por la Presidencia, en el cual ella dice estar segura que le demostró su compromiso.

“Soy muy prudente y respetuosa. Mi eterna gratitud hacia él, pero las informaciones se filtran. Me dijo que se me había aparecido la Virgen, que me había ganado la lotería, el Baloto, pero fue él quien me hizo la invitación para ser su vicepresidente. Trabajé muy fuerte en el proyecto político con responsabilidad, conocimiento, con apoyo incondicional hacia él. ¿Cómo no me va a doler? Trabajé arduamente con él. Se puede ver el trabajo en la campaña presidencial. No tengo por qué decirlo”, mencionó. En medio de sus revelaciones, la congresista aseguró que Hernández le pagó unos honorarios por su trabajo en el proyecto de educación de la campaña presidencial, dinero que ella se había comprometido a devolverle si ganaban la Presidencia. Sin embargo, como no lograron el objetivo, ella tomó (Semana aseguró que fueron $72 millones) como la remuneración a su trabajo y así se lo indicó a él. “Sí, si se ganaba la presidencia. Con lo de la Cámara no estaba estipulado. Lo que acordamos con el ingeniero fueron unos honorarios, por un apoyo en el proyecto educativo. Y se pagaron esos honorarios por ese acompañamiento y gestión. Ese fue el compromiso y quedó saldado. Así se lo dije a él”, aseveró Castillo. Finalmente, la educadora se refirió a su situación política ahora que el Exalcalde de Bucaramanga renunció al Senado. Al respecto, Castillo contó que se encuentra en una encrucijada porque cuando Hernández decidió solicitar al Consejo Nacional Electoral, CNE, reconocer a la Liga de Gobernantes Anticorrupción como partido, ella no fue invitada a hacer parte de este. “Lo acompañé en la fórmula vicepresidencial, con un grupo significativo de firmas, así nos inscribimos. El 19 de junio, después de la segunda vuelta, ese grupo significativo desapareció, no existe. Él presentó al Consejo Nacional Electoral los estatutos para que le reconocieran su partido, pero no me invitó. No participé en su configuración ni en la elaboración de los estatutos. No estoy incluida ni en la lista que presentaron en anexos como integrantes”, dijo Castillo. No le dejo leer ni los estatutos Marelen Castillo comentó que le pidió a Rodolfo Hernández que la dejará leer los estatutos con los que se pedía la consolidación del partido, pero dijo que él no se lo permitió y que, por el contrario, le manifestó que cuando fueran aprobados, los compartía.

Incluso, manifestó que primero conoció la prensa esos documentos y que ella tuvo conocimiento de algunos fragmentos de esos estatutos cuando fueron divulgados en redes sociales.

“Le pregunté: ¿puedo conocer los estatutos del partido? Lo hice porque supe, por informaciones de prensa, que los habían radicado. Él me respondió que no lo podía conocer. He pensado mucho en eso. He tenido reflexiones. Creo que él consideró que son ocho años trabajando en su proyecto político y que ese es su partido”, precisó la representante. Le pidió hasta puestos Marelen Castillo develó a la revista Semana que Rodolfo Hernández le solicitó la contratación de allegados a él en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). “Soy nueva en política, llevo seis meses, lo acompañé como fórmula vicepresidencial y tuve la oportunidad de llegar al Congreso. Ganarse ese derecho generó unos compromisos y unos criterios de trabajo que no compartí”. Y aseveró: “Una cosa es trabajar en equipo para constituir la UTL y otra cosa es que a uno le digan a quién tiene que contratar. Tengo mi criterio muy claro, llevo muchos años como directiva académica y administrativa”.