Salvo Basile y un “enemigo” de Dumek, entre “los de Dau” al Concejo

Si bien en ninguna ciudad del país están sus alcaldes participando indebidamente en política, haciendo campaña frentera por sus cercanos, y así propiciar dejar sucesores en los cargos que se elegirán el próximo 29 de octubre, todos junto a sus partidos o movimientos tejen los hilos electorales por debajo de la mesa. Decir lo contrario sería indicar que el agua no moja. Lea: A este cargo aspirará Pedrito Pereira tras irse del Partido Conservador

Tanto el alcalde como los miembros de la colectividad han sido cautos en tomar distancia el uno del otro para no incurrir en las prohibiciones legales que existen en torno a la participación política-electoral por parte de funcionarios.

El día en el que se fundó el movimiento, William Dau expresó: “Es gente que sigue mis orientaciones, mi hijo está metido ahí, pero lo está haciendo por iniciativa propia y no es él, es un poco de gente que me apoya; pero yo no puedo participar en ese movimiento porque como alcalde lo tengo prohibido”.