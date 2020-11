Se ahondan diferencias entre William Dau y el concejal Javier Julio

La respuesta de Julio, también por redes, no se hizo esperar: “Él habla que no defiendo a su gabinete. Yo les digo, cómo voy a defender la gestión de funcionarios que ni siquiera contestan teléfono a los concejales. Usted me señala que me da culillo enfrentar a los malandrines, pero yo quiero recordarle que mientras usted estaba haciendo activismo virtual en EE. UU., yo hacía lo mismo estando en el territorio, soportando amenazas”.

Sin embargo, parece que el diálogo no se ha dado. Recientemente, el concejal ha publicado nuevos mensajes criticando algunos situaciones de la administración y atendiendo las críticas que ha recibido por eso.

“No entiendo al pueblo, yo me hice elegir usando las redes sociales, prometí transparencia, trabajo y rendición de cuentas por estos medios, siempre cumplo lo prometido y les molesta, ¿quieren que trabaje en la clandestinidad? Entiendan que con Dau no es fácil hablar, poco escucha; lo intenté muchos meses. La verdad no me interesa que me escuche, me interesa hacer mi trabajo y que él haga el suyo, que el pueblo conozca y pondere. De mis criticas al alcalde no he visto un solo ciudadano que las contradiga con evidencias, solo veo puras pasiones como un miedo a darse cuenta que el líder se equivoca y sentirse engañados (as). No tengo nada personal contra Dau, pero si no cumple lo poco que prometió, lo dejaré en evidencia.

“Tampoco estoy en campaña, solo me interesa ser concejal, para eso fui elegido. Tampoco me interesan las famosas OPS, ni apropiarme de la contratación del Distrito, no hago ese tipo de política, no soy ese tipo de persona. Estoy cansado del ‘Pan y el Circo’, y luego explico qué significa. Estoy luchando en contra de la corrupción en el Concejo ya he formulado al menos tres denuncias; me persiguen desde mi posesión, me han amenazado. Para finalizar, si no le gusta mi estilo, esa es la democracia, busque otro liderazgo que se ajuste a sus ideales. Yo seguiré publicando lo que considere necesario”, publicó Julio en sus redes.

Este también ha criticado el apoyo de Dau a la ley por medio de la cual se crea un fondo para superar la miseria en Cartagena, iniciativa del senador Fernando Nicolás Araújo, así como las contrataciones de varios funcionarios del Distrito que han estado en la administración de los Char en Barranquilla. “¿Casualidad, o es que la empresa cazatalentos solo apunta para Barranquilla?”, se preguntó en otra publicación.

Lo cierto es que todo indica que las críticas no pararan y algunos señalan que las respuestas del alcalde, también a través de redes, no se harán esperar.