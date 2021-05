Luto en la política regional: muere Nando Padauí por COVID

La política local y regional está de luto. Luego de más de once días de estar luchando contra el COVID-19, falleció el diputado Hernando Padauí Álvarez.

Este permanecía internado desde hace varios días en el Hospital Universitario del Caribe, donde murió ayer, poco después de las 8 de la noche, luego de dos paros cardiorrespiratorios. A Padauí lograron estabilizarlo los médicos de turno, pero terminó cediendo y pereció.

Su etapa crítica comenzó el martes pasado, cuando su familia reconoció que hacía ocho días le habían practicado una prueba y salió positivo para COVID-19.

Hasta ese momento se trataba la enfermedad en casa. Le pusieron una máscara de oxígeno ante las dificultades respiratorias. Sin embargo, el martes en la tarde su situación se complicó y por ello debió ser traslado en una ambulancia al Hospital Universitario del Caribe.

Fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intermedios, con respiración asistida. Allegados contaron que, aunque empezó a mostrar mejorías, no salía de la fase crítica.

El jueves en la noche la situación empeoró y luego tuvieron que ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde lo intubaron. Ayer viernes sus parientes indicaron que estaba en delicado estado, pero que tenía fe en que iba a sobreponerse. Sin embargo, su lucha intensa y abnegación por seguir viviendo no fueron suficientes y el virus que hoy afecta a todo el mundo terminó llevándolo a la muerte.

Nando, como lo llamaban por cariño, era oriundo de Magangué. Era médico de profesión y llevaba muchos años moviéndose en el mundo de la política.

Fue alcalde de su natal Magangué y también representante a la Cámara por Bolívar, por su partido Cambio Radical. Renunció a ese cargo de elección popular para aspirar a la Gobernación de Bolívar en el 2019, en las elecciones regionales. La contienda la perdió con Vicente Blel Scaff, hoy gobernador del departamento.

Precisamente, ayer en la noche, tras la muerte de Padauí, Blel Scaff envió el siguiente mensaje: “Recibimos con mucho dolor la noticia del fallecimiento de Hernando Padauí Álvarez, diputado de la Asamblea de Bolívar y quien además ha sido concejal y alcalde de Magangué, representante a la Cámara por Bolívar y también candidato a la Gobernación de Bolívar. Hernando, no sabes cuánto me duele tu partida física. Esta noticia es un golpe grandísimo del cual me costará recuperarme porque conozco profundamente tu amor por la vida, por tu familia y por esas ganas inclaudicables de servirle a los bolivarenses. Conversamos todos los días desde que te hospitalizaron y siempre me demostraste que tus ganas de vivir eran demasiado grandes. En medio del dolor ahora quiero agradecerle a la vida y a Dios por haberte tenido como gran competidor en el camino hacia ser hoy gobernador de los bolivarenses y también como maestro desde las diferencias que teníamos. Nada enseña más que alguien que piensa distinto. Tus convicciones e ideas han sido y siempre serán valiosas para mí. Abrazo desde la distancia a tu familia, a todos tus seres queridos y cada miembro de la Asamblea, donde trabajaste con disciplina y pasión por servir hasta que esta enfermedad espantosa te dejó hacerlo. Oramos por tu descanso eterno. Paz en tu tumba”.

La Asamblea

Desde la Asamblea de Bolívar también lamentaron la muerte del integrante de esa corporación.

“Es inevitable expresar el gran vacío que deja en cada uno de los funcionarios y colegas de esta corporación, ya que su pérdida tan rápida y repentina, nos conmueve profundamente, pero es necesario precisar lo grato que fue compartir parte de su vida, habilidades profesionales y valores éticos y humanos. Este amigo que hoy se va, fue un excelente líder que trabajó de manera incansable por el departamento de Bolívar. Nació en Magangué el 14 de abril de 1968, graduado de médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla y abogado de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (Tecnar). Fue concejal y presidente del Concejo de Magangué, alcalde de Magangué entre 1998 y 2000, secretario de Minas y Energía de Bolívar y representante a la Cámara por Bolívar en tres periodos por el Partido Cambio Radical”, se indicó desde la corporación.

Así mismo, el presidente de la Asamblea, Juan Mejía López, indicó: “Desde la presidencia tengo la difícil misión de enviar un mensaje de despedida a nuestro hermano y amigo, el diputado Hernando Padauí, una víctima más que deja este virus mortal llamado COVID-19. Extiendo condolencias por parte de esta corporación a su madre, familiares, colegas y amigos por la pérdida de este ser que vivió la vida con entrega, integridad y convicción”.

El presidente de la Asamblea agregó: “Su partida hoy enluta a esta corporación, a familiares y amigos con los que compartió sus mejores momentos, los cuales dejan un gran vacío en cada uno de nuestros corazones. Hoy nuestro amigo Padauí parte al seno de nuestro señor Jesús, donde encontrará la paz por la que tanto se ha luchado, y donde estará cuidando a su amada hija Luna y su esposa Diana Cáceres”.

Jorge Rodríguez Sosa, compañero de Padauí en la Asamblea y quien fue presidente de esa corporación en el periodo pasado, expresó: “Muy consternado por el fallecimiento de nuestro compañero. Una gran persona y un luchador de la política. Todo lo que creía en relación con el desarrollo de Magangué y Cartagena estaba ahí presente, buscando que se dieran esos resultados. Incansable trabajador y con criterios definidos sobre lo que era la política en el departamento. El departamento pierde un gran líder, un luchador, de esas personas que son muy escasas, que hoy están en Cartagena y a medianoche en un municipio en el sur de Bolívar. Hacía mucha presencia en todo el territorio. Lo despedimos con mucho dolor y tristeza”.

Fanny Guerrero, amiga personal y de contienda de Padauí, también se pronunció: “Era un gran ser, amigo y ejemplo de tenacidad. Dedicó su vida a los bolivarenses y será inspiración de muchos proyectos que quedaron pendientes de realizar”, dijo.

Desde la Asamblea se hizo un llamado a toda la comunidad para que persista el autocuidado y se acaten las medidas decretadas por las autoridades.