“Se me hace agua la boca para ir a hablar de Montes, Dumek y Blel”: Dau

Por ende, el alcalde afirmó que agradece la citación pues “se le hace agua a la boca”. “En el Congreso desenmascararé no solo a Benedetti sino a Fernando Niño, quien es el cuñado de William Montes. Los bandidos de siempre. Yo allá me despecharé contra los Montes, los Blel y con toda esa gente. A mí me gusta es puyarlos para que salgan del hueco, pues ellos son muchos y así poder equiparar las cargas en una lucha en la que estoy solo, pero donde no tengo rabo de paja: la guerra frontal contra la corrupción”, dijo.

¿Y en materia de inseguridad, dirá o explicará algo?

William Dau: En los últimos días, un noticiero nacional entrevistó a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, sobre la inseguridad en la capital. Los mismos problemas y las mismas respuestas que ella dio se pueden trasladar a Cartagena. Este es un problema nacional y no ves al Congreso citándola a ella o a Daniel Quintero o a Jorge Iván Ospina o a Jaime Pumarejo.

Pero claramente mostraremos todas las estrategias que se van a hacer desde la Alcaldía en conjunto con la Policía Metropolitana de Cartagena y con el respaldo del Gobierno nacional. Gustavo Petro está muy muy comprometido con Cartagena. El presidente está interesado en apoyar a mi administración y a los proyectos de la ciudad.