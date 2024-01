Uribe tilda de ‘mentiroso’ a Santos por tema de inmunidad diplomática en EE.UU.

Según Duque, la elección de Craig como abogado fue una recomendación de Luis Alberto Moreno, expresidente del BID. Además, mencionó que, aunque Gabriel Silva ofreció pagar los honorarios legales, Uribe rechazó esta ayuda económica.

Estas declaraciones surgen como respuesta a la versión de Santos, quien afirmó haber buscado inmunidad diplomática para Uribe debido a potenciales demandas en tribunales estadounidenses, impulsadas por organizaciones de Derechos Humanos.

“Cuando yo asumí la presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo: ‘Aquí hay una serie de organizaciones de Derechos Humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los Derechos Humanos’. Le dije: bueno, ¿y qué podemos hacer?’. Dijo: ‘Déjeme y yo investigo’. Habló con unos abogados y me dijo: ‘Mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de Derechos Humanos de la administración de Obama, es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe’. Eso fue lo que hicimos”, indicó Santos. Lea también: Revelan que Mindeporte sí tenía el dinero para Panamericanos desde noviembre

Uribe Vélez también señaló que, de haber sido cierta la gestión de inmunidad por parte de Santos, se habría ahorrado significativos costos legales. Hasta el momento, Santos Calderón no ha emitido nuevas declaraciones sobre el tema desde su entrevista grabada en 2023.