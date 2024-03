Vargas Lleras y el doble sentido sobre el apoyo a la constituyente de Petro

En ese sentido, expresó que no le gustaba “esa amenazadera todo el tiempo al Congreso de la República de convocar una constituyente”, en referencia a las constantes pullas que el presidente le ha lanzado al Legislativo por el trámite que están teniendo sus reformas sociales: laboral, salud y pensional.

Finalmente, el exvicepresidente —quien ha vuelto a la arena política como cara opositora al Gobierno— reiteró su apoyo a la propuesta constituyente que hizo Petro el pasado viernes desde Cali. Lea aquí: Duque advierte de “piruetas” de Petro para perpetrarse en el poder

“Dios quiera que Petro no se vaya a ‘patrasear’, me parece formidable convocar a una Asamblea Constituyente. Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, puede anticipar una salida política”, afirmó Vargas Lleras.

Sobre esta propuesta, el presidente Gustavo Petro explicó en una entrevista con El Tiempo que no busca una reelección presidencial y que “no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”.