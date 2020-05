“William Dau no escuchaba mis consejos”: Álvaro Fortich

“No escuchaba estrategias. Hace un mes le dije que cerrara el mercado de Bazurto, pero me dijo que no y el mercado se llenó, y mire lo que ha pasado. A quién le va a consultar un alcalde sobre un plan de salud sino es al secretario de salud, o llamar al ministro de Salud. Las medidas duras que se tomaron al principio me tocó pelearlas; estaba todo el gabinete esperando que convenciera a Dau, porque él no quería, para que cerrara congresos y eventos”, explicó.

Sus declaraciones se dan luego que el alcalde William Dau indicara que sí le había hecho fuertes reproches a Fortich porque, en su concepto, no había conseguido las camas UCI que se requieren en la ciudad, diciendo también que en la dirección del Dadis necesita un administrador y no un médico.

Así mismo, señaló que siempre le recomendó al alcalde aplicar medidas de pico y cédula de solo dos dígitos. “La primera medida de pico y cédula me fue consultada, las demás no me fueron consultadas y fueron muy flexibles, siempre propuse solo dos dígitos”, aseguró.

Respecto a que Dau indicó que en los dos meses de la crisis no consiguió camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Fortich dijo que esto lo estaría utilizando para escudarse. Asegura que, desde que empezó la crisis, logró gestionar 118 camas nuevas UCI, además de otras acciones.

“Está escudándose en que no había camas, pero ahí están; cómo la empresa privada invierte mas de mil millones de pesos y cómo va a decir que no hay camas. Tenemos suficientes camas, pero en ocasiones puede que no sean suficientes. Él tampoco me delegó función para compras, y una politóloga era la que estaba haciendo las compras. Que una persona que no sabe de salud esté comprando equipos, monitores y cosas de salud, no estoy de acuerdo con eso. Un buen administrador lo puede hacer, pero debe tener al lado a un administrador de salud. Si una persona que es electrónico es el que va a dar planes en salud, entonces estamos liquidados”, expresó Fortich.

Por último, reconoció que recibió insultos con palabras soeces de parte del alcalde y que tiene prueba de ello, expresando que Dau no sabe dominar sus emociones y que así tuvo múltiples reacciones contra él.