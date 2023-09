“Yo no le paro bolas al ‘Agua gratis’”: Dau sobre GO Catastral

Hoy se conoció que el contrato entre el Distrito y GO Catastral, gestor y operador catastral de Cartagena, no será prorrogado después de su fecha de culminación, el próximo 31 de diciembre. Dicho convenio de dos años y que costó 27 mil millones de pesos tiene como objetivo la actualización de los predios urbanos, rurales e insulares del área de la ciudad, para así precisar su valor con relación a la realidad física, jurídica y económica. Lea: ¿Fue por García Tirado? Dau decidió no ir más con GO Catastral

El contrato de Catastro Multipropósito desde su inicio busca mejorar procesos catastrales y tributarios, en especial en la fuente de Impuesto Predial. Lo que derivaría en una mejor planeación en temas como: infraestructura, vivienda y ordenamiento territorial urbano y rural.

Tras conocerse que el convenio no sería renovado, William García Tirado, candidato a la Alcaldía, sacó pecho e indicó que esta decisión estaba relacionada con sus denuncias de presuntos errores catastrales que habrían provocado que habitantes de barrios de estratos bajos paguen un impuesto predial más alto del que pagan los propietarios de lujosos lotes y edificaciones en zonas privilegiadas de la ciudad. Estos hechos que están bajo investigación por la Fiscalía y de revisión por parte de GO Catastral, según García Tirado no se subsanaron ni se controlaron con la actualización que se le encargó a GO, por lo que pidió a la administración Dau que se suspendan todos los pagos a la entidad hasta que se complete una pesquisa técnica, jurídica y administrativa a cargo de los entes de control.

Sin embargo, y de forma contundente, el alcalde William Dau se refirió al tema y aseguró que la no prorroga del convenio no tiene absolutamente nada que ver con los señalamientos de García Tirado. “El candidato que yo le gané hace cuatro años ahora riega el chisme de que por él yo no le renové el contrato a GO. Qué voy a estar yo parándole bolas al ‘Agua gratis’”, indicó. Según Dau Chamat, el Distrito quería renovar el convenio con GO hasta marzo de 2024, dejando en la próxima administración la decisión de si seguían o no con los servicios de la entidad. Sin embargo, esto no está permitido legalmente en un año electoral, pues la prorroga hubiese demandado vigencias futuras, es decir plata del próximo gobierno.