“Yo no me parezco a este Gobierno”: María Fernanda Cabal

Las encuestas muestran a Petro muy lejos del resto, ¿cree que va a alcanzar?

“Las encuestas no van a tener suficiente claridad en cuanto a la inclinación del elector hasta que no haya candidatos oficiales, porque obviamente, hay un candidato de la izquierda que no va a competir con nadie, y del resto hay una atomización de candidatura; eso te fragmenta la intención de voto, pero lo que hay que notar también es que los grandes, por decir: no ganadores, el gran volumen dentro de la encuesta de intención de voto, es el indeciso de voto en blanco”, expuso Cabal, quien considera que: “hay una masa gigante que es la que hay que convencer a que no se deje cautivar por esos cantos de sirena ni ese populismo de izquierda, de candidaturas que nos van a llevar al desastre y que más bien busquen alternativas y vean cómo dentro de quienes defendemos las libertades, se pueden cambiar muchas cosas que hoy no funcionan”.

Pero usted es de la misma línea del gobierno de turno, ¿qué hay que cambiar exactamente?

No, yo tengo mucha distancia con el gobierno de turno. Uno de los grandes desafíos que nos toca en el Centro Democrático es volver a recoger esa confianza en un uribismo que es un universo muy grande, mucho más grande que el Centro Democrático. El uribismo pasa por encima de los partidos, por ejemplo: mi papá es liberal y uribista, mi mamá es conservadora y uribista; también tengo una hermana que es cristiana y uribista pero no tiene partido.

Ese uribismo que siente que el legado Uribe empezando por la seguridad democrática, se perdió, como que no se le dio la connotación que se le debía dar cuando usted no debe dejar las llaves de su casa por más que hayan logrado en su barrio contener la criminalidad. Usted no descuida lo más importante porque la seguridad es todo, es un bien fundante, es prosperidad, es todo lo que se deriva de allí.

¿Por qué dice que no se parece a este Gobierno?

Yo siento que no me parezco a este Gobierno, a pesar de que debíamos ser el partido de Gobierno pero no lo fuimos, y este Gobierno prefirió jugar con otros, incluso darle oxígeno a partidos que estaban completamente en declive. Fue su forma de gobernar, creo que eso nos va a pasar factura en las elecciones y siento que figuras como yo logran volver a recoger esa pasión, porque la política es pasión; es como el fútbol: usted quiere ir y ganar, siente ilusión pero si dibujas tus banderas, ese elector que te creyó, sinceramente se va a sentir decepcionado.