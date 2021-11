Estas son las propuestas de Miguel Polo Polo para llegar al Congreso

Miguel Polo Polo indicó a El Universal que “si bien admiro al presidente Álvaro Uribe Vélez como el mejor presidente de la historia colombiana, prefiero que me reconozcan como un joven influencer y activista político de derecha, y no que me cataloguen como un uribista furibundo, no por vergüenza sino porque no quiero que me rotulen y perder la trascedencia que como candidato quiero tener”.

