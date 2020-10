Al norte de Barranquilla 7.000 personas se hicieron la prueba COVID-19

Un balance positivo se registra en las localidades Norte-Centro Histórico y Riomar durante las jornadas de búsqueda activa comunitaria que desarrolla el Distrito de Barranquilla a través de la Secretaría Distrital de Salud y las empresas promotoras de salud-EPS.

En lo que va corrido de las jornadas para la detección temprana de COVID-19, se han realizado 7.000 pruebas moleculares-PCR-desde el miércoles 14 de octubre cuando se iniciaron las búsquedas en los sectores del norte de la ciudad, con visitas casa a casa, conjuntos residenciales, centros comerciales y parques.

El Distrito, en desarrollo de la vigilancia epidemiológica activa, ha priorizado la población mayor de 60 años, los menores con comorbilidades o enfermedades de base y las personas con síntomas asociados a COVID-19 de estas localidades.

Stela Sánchez, una de las personas que se realizó la prueba en el sector de Buenavista, manifestó: “Es excelente este tipo de jornadas que realiza la Secretaría de Salud, ya que yo no me la había hecho, y sé que muchos barranquilleros no se la habían realizado. Si todos colaboramos vamos a controlar esta pandemia”.