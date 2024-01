¡Atención! Mintransporte dice que se reactivaría el cobro de peaje en Papiros

Aunque no dijo cuándo se reactivará este cobro, lo cierto es que hasta el 15 de enero de 2024 está suspendido para los vehículos ubicados en las categorías I y II, mientras que los de III en adelante sí están pagando el valor del peaje.

“Digamos que los peajes son un mecanismo que está constitucionalmente establecido; es claro para nosotros que en la medida que esa fuente de pagos se elimine, las obras que estaban previstas para esos corredores van desaparecer y, adicionalmente, los costos de mantenimiento, de operación no se pueden cubrir, porque los recursos que destina el proyecto están justamente asociados a esos componentes”, argumentó Camargo.

El jefe de la cartera de Transporte agregó que “tenemos una tarea con la ANI para restablecer el pago de las categorías uno y dos. Ellos tienen un plan de trabajo al respecto porque en la práctica no puede haber mecanismos indefinidos de tarifas cero (0) en el país; eso está prohibido constitucionalmente. Porque todo servicio que se preste en la infraestructura tiene que tener el pago correspondiente, esto tiene tarifa diferenciales”. Siga leyendo: “Peaje Papiros no cumple los requisitos para operar”: expertos

“Hemos conversado con las comunidades, se ha revisado, incluso, el tema de traslado, pero eso implica pasar el recaudo a otras zonas y obviamente esto es como el proyecto de ‘Not In My Back Jackson’, todos necesitamos el servicio, pero algunas veces no lo queremos cerca ni queremos el cobro por ellos, pero en la práctica hay que sufragar el costo de operación y mantenimiento. Es parte de la tarea que hacemos con la ANI y con el Invías para garantizar que la infraestructura tenga los niveles de servicio que los colombianos están esperando de la provisión que entregamos nosotros como Estado”, terminó diciendo.

Sobre esta decisión, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, solicitó al Gobierno nacional que se revalúe la medida de cobrar nuevamente el cobro de peaje en Papiros a los vehículos de las categorías 1 y 2, porque aún se están realizando algunas mesas de trabajo con la comunidad, que aún no se han concluido. Le puede interesar: Esta es la nómina de Junior para afrontar Liga colombiana y Copa Libertadores

De mantenerse lo manifestado por el ministro William Camargo, a partir del 16 de enero de este año se reactivará el cobro de peaje en Papiros a los vehículos de las categorías 1 y 2.