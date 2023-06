“Peaje Papiros no cumple los requisitos para operar”: expertos

“Lo hemos analizado y nuestros expertos han concluido que esta estación de control tarifario no cumple con los requerimientos técnicos para poder operar como peaje. Los investigadores han hecho un análisis jurídico, técnico, de infraestructura, se han apoyado en numerosas evidencias y nos han llevado a esta conclusión de que por cuestiones técnicas y jurídicas el peaje Papiros no cumple con los requisitos para operar”, sostuvo Danilo Hernández.

Luego de analizar los resultados de los estudios hechos por los decanos y sus equipos de investigaciones, los rectores de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, y rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares Cañaveras, coincidieron en afirmar que el peaje Papiros, ubicado entre Puerto Colombia y Barranquilla, no cumple con los requisitos para operar, por lo que debería ser desmontado. Lea: ¡Atención! Este martes presentan informe técnico sobre peaje Papiros

Sostuvo que en lo jurídico se plantean en la seguridad vial tales como la calidad de vida, accesibilidad, conectividad, entre otros, “no pasan el filtro de los expertos, por cuanto hay problemáticas que se presentan y que se han presentado en este peaje como accidentalidad, represamiento de vehículos; también las bermas han sido acabadas, obstaculizando el desarrollo de la movilidad”.

“Pero en definitiva y a nivel técnico la situación es que el peaje no cumple con los requerimientos. Pero nosotros como universidad no queremos participar de manera política y de manera objetiva hemos pedido que nuestros técnicos analicen la problemática y que se haga una visión objetiva en la cual ellos, de manera coincidente y a nivel académico, ratifican muchas de las precisiones que se habían hecho por parte de la comunidad y coinciden también con las afirmaciones que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene unos hallazgos que precisan y apuntan que no es seguro este peaje, porque afecta la movilidad, la seguridad vial de la zona”, afirmó.