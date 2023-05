¡Atención! Desde el 16 de mayo se reactiva el cobro en peaje Papiros

May 06 - 16:18

Gobernador de Sucre no es partidario de que se convoque a una constituyente

En el peaje Los Papiros, ubicado entre Puerto Colombia y Barranquilla, se había acordado suspender el cobro en todas las categorías. El ministro Camargo indicó que en estos momentos “tenemos unas medidas de mitigación con tarifas diferenciales y en aquellos peajes donde no se presentaba pago hay unas resoluciones que establecen unos tiempos para se reactive de nuevo ese recaudo”. Lea: ¿Cuál será el futuro del peaje de Turbaco?

Sostuvo que el cobro de los peajes se tiene que hacer porque si no se hace, lo tiene que pagar la Nación al concesionario y que es una plata que se podría invertir en otros temas como salud, educación y otras necesidades. “Es un pago que se hace con el presupuesto de la Nación”.

El ministro también advirtió que como se dejó cobrar por un tiempo, ese dinero se va a recuperar y por ello no descartó que haya un aumento en el valor de recaudo en los peajes donde no se hizo el cobro. Además, se hará el aumento de fin de año por IPC y se buscará cómo cobrar, de manera paulatina, el dinero que no se recaudó durante el período de medidas transitorias.

Ante este anunció, las personas que han estado promoviendo el no pago en los peajes en el Atlántico se han pronunciado manifestando que se sienten engañados por el presidente Gustavo Petro, porque en campaña anunció que acabaría con los peajes y ahora que está como mandatario no ha cumplido con su palabra. Siga leyendo: Peaje Los Papiros: estos son los vehículos que no lo pagarán durante 45 días

“Esperábamos un mayor esfuerzo del Gobierno Nacional para poder lograr rebajar las tarifas del peaje o, incluso, desmontarlos, pero seguimos igual”, dijo Wilmer Barandica miembro del comité antipeajes en el Atlántico.