A los trabajadores del Hospital Metropolitano no les pagan hace 26 meses

El fiscal de la organización Sindical Sintrafhu, Edinson Natera, en representación de más de 400 trabajadores del Hospital Metropolitano de Barranquilla, denunció ante este medio de comunicación que desde hace más de 26 meses no reciben sueldos ni están cobijados con la seguridad social.

“Nosotros en plena pandemia, porque hace tres años no nos pagan la seguridad social, estuvimos atendiendo a los pacientes en el hospital, pero sin tener nosotros la atención médica. Porque los hospitales, las EPS nos suspendieron la atención a todos los trabajadores por morosidad, pero tampoco nos dan el aval para pasar a un régimen subsidiado. Entonces, ni nos prestan la atención en salud ni tampoco nos dejan pasar a régimen subsidiado y los más de 400 trabajadores y sus familias del Hospital Metropolitano estamos condenados a morir de hambre por la falta de pagos de los salarios durante más de 26 meses y también por la falta de prestación de salud”, continuó.

Reveló que “tenemos varios compañeros que ya cumplieron con su edad de pensión y no se han podido ir pensionados porque los fondos de pensión no han recibido el pago por parte del Hospital Metropolitano; estamos padeciendo una crisis total. Todos los trabajadores, los mal llamados héroes de la salud, hoy estamos en la calle, estamos sin nuestros salarios y sin atención médica”.

Sobre qué les manifiesta el hospital, Natera dijo que “ellos en el mes de marzo contrataron al abogado José Luis Castro Guerra, quien con engaño nos sacó del hospital. Nos mandó a la calle, incluso, intentó suspender nuestros contratos laborales, pero no lo lograron a raíz de las denuncias y la presión que hemos venido llevando a cabo. Además, en el Ministerio del Trabajo no accedieron a la suspensión de los contratos laborales, porque la motivación que ellos dieron fue por fuerza mayor y allí no había fuerza mayor”.

“En estos momentos estamos en la calle porque a los entes de control, a los que hemos acudido, no han podido ayudarnos para solucionar este conflicto y hoy el Hospital Metropolitano está cerrado y los trabajadores estamos en la calle sin atención en salud, sin el pago de nuestras acreencias laborales y sin seguridad social. Esa es la denuncia que queremos hacer y ojalá que por este medio de comunicación se pueda conocer lo que estamos padeciendo sin que nadie los ayude”, terminó diciendo.