¿Atraco o sicariato? Asesinan a líder comunal en Soledad, Atlántico

Al parecer José Antonio se opuso al atraco, pero uno de los atracadores le accionó el arma de fuego contra su cabeza. Fue un solo disparo el que el dieron. Dijeron sus familiares. Allí quedó tendido. Uno de los que iban con él recibió un cachazo en la cabeza y el otro salió corriendo.

El CTI de la Fiscalía llegó al lugar e hizo el levantamiento del cadáver.

Lea aquí: “El tipo descargó la pistola”: así mataron a Estefany en Pasacaballos

Torregrosa González era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Altos de Jesús en el municipio de Soledad. Era el segundo de cinco hermanos y dejó a cuatro hijos.

Sobre este hecho las autoridades policivas no han dicho nada al respecto. No se sabe si se trató de un atraco o fue atentado contra José Antonio. Sus familiares piden que se esclarezcan los hechos de este crimen para que no quede impune.