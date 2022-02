Comerciantes se convocan para cerrar sus negocios el 24 de febrero

En un video que circula entre los pequeños y grandes comerciantes, tenderos y ciudadanía en general se está convocando para cerrar sus negocios y unirse al paro que realizarán este jueves 24 de febrero en contra de las extorsiones y amenazas que reciben a diario por parte de los extorsionistas.

“No más extorsión, no más asesinatos, no más heridos, no más atentados, no más atracos, no más secuestros exprés, no más peajes extorsivos”, es escucha la voz femenina en el video que circula entre los comerciantes en la capital del Atlántico y su área metropolitana.