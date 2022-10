Congreso Colombiano de la Construcción regresa a la presencialidad

Sostuvo que el objetivo central de la discusión será la vivienda. Hacer de Colombia un país sin déficit habitacional; reducir la pobreza mediante el acceso a la vivienda formal en entornos urbanos y rurales; construir ciudades de calidad, e impulsar la productividad, la sostenibilidad, y el bienestar de los trabajadores, son las propuestas que Camacol pone sobre la mesa para trabajar con el nuevo Gobierno nacional.

“Este es un evento que llega en una coyuntura nacional y global importante. Es el escenario perfecto para tratar temas como la vivienda, la transformación del sector inmobiliario en Colombia y en el mundo. También se van a tratar temas como la acción climática, las perspectivas económicas a nivel nacional e internacional; la importancia de la sostenibilidad y el urbanismo y las ciudades de calidad”, sostuvo Sandra Forero.

Manifestó que al evento están invitados el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano. “Y otros ministros que nos contarán cómo abordarán desde la política pública la construcción de la vivienda de calidad y la sostenibilidad del sector de la construcción de edificaciones”.

Indicó que habrá invitados internacionales como Albert Saiz, del MIT; Andrés Velasco, Ricky Burdett, arquitecto y urbanista; Joan Clos, exalcalde de Barcelona, España. “Todos ellos, en torno a una agenda que nos va a permitir, avanzar no sólo en las propuestas de política pública, sino en la sostenibilidad de este sector”.

Albert Saiz, es director del Laboratorio de Economía Urbana del MIT y Profesor del MIT Urban Planning and Real Estate program; Adam Matthews, presidente de International Global BIM Network; Joan Clos, exdirector Ejecutivo de UN Habitat; Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, y Ricky Burdett, arquitecto y urbanista británico, profesor de Estudios Urbanos en el London School of Economics.

Anotó que entre las particularidades que presenta el certamen, está el que Camacol cumple 60 años. “Pero además, es el evento del reencuentro. Dos años después de hacerlo virtual nos volvemos a encontrar; y el tercer elemento es que lo hacemos en una ciudad maravillosa como Barranquilla, que ha sido sinónimo de desarrollo urbano y de innovación”.