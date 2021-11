En Barranquilla estarán tres de los mejores países del sóftbol femenino

“Una vez finalice la ronda preliminar, que se juega del 27 al 29 de noviembre; pasa a la súper ronda dividida en dos fases: los dos primeros de cada grupo son los que tienen opción de medalla; el tercero y el cuarto tienen opciones de clasificarse, para definir los mejores del cinco al ocho, para obtener los puntos respectivos para el ranquin mundial”, anotó Velázquez.

Sostuvo que el ganador de los juegos tiene un paso asegurado a Santiago de Chile-2023, “lo que significa que ya no tiene que ir al clasificatorio, si no que va director, no tiene que pasar ese proceso, un proceso en el cual en el último clasificatorio hubo 18 países”.

“Estoy convencido que el estadio Edgardo Schemell va a estar lleno como pasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; son entradas muy accesibles, por son apenas 7.000 pesos el valor de la entrada, que es un valor muy accesible. Y la retribución es que van a tener un espectáculo de primera, porque podrán ver a Estados Unidos, México, Puerto Rico y el anfitrión, Colombia, que viene con buen equipo, esto es para tener casa llena. Tendremos 700 sillas disponibles y al igual que los Centroamericanos, creemos que mucho público se quedará afuera”, afirmó.

Colombia será el que cerrará la programación diaria, en el horario de las 7:00 de la noche. “Estamos invitando a las personas para que lleguen al escenario deportivo para que vayan a ver a la mujer en el deporte, más allá de todo lo que uno piense, es la mujer en el deporte lo que queremos resaltar en este torneo; para que vean la habilidad que tiene la mujer en esta disciplina”.

“Para destacar que de los mejores cinco equipo del ranquin mundial vienen tres a Barranquilla: el número dos que es Estados Unidos, el número cuatro que es México y el número 5 que es Puerto Rico. Canadá no está porque, aunque ellos venían, declinaron ya que una vez regresen a su país tienen que hacer cuarentena y eso les impidió llegar a Colombia. Pero los países que llegaron seguramente nos darán un espectáculo irrepetible”, terminó diciendo Tommy Velázquez.