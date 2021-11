En Barranquilla se hablará de transformación digital y psicología positiva

Desarrollar espacios de conversación desde la academia que contribuyan a impulsar la competitividad de las empresas en el país, principalmente de las de los sectores en los que se desenvuelven, es el objetivo de Coosalud y su holding Inversa, con la conferencia internacional ‘The Incredible NOW’, que se realizará en Barranquilla este jueves 4 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río.

Se trata de una experiencia presencial con dos de los más grandes pensadores del siglo XXI: Tal Ben-Shahar y David Bell, quienes llegan a La Arenosa exclusivamente a participar en una conferencia magistral, organizada como extensión del WoBi (World Business Idea), para activar la mente y elevar el espíritu, alternativas para generar bienestar.

El Pabellón de Cristal del Malecón del Río será el escenario en el que el aclamado conferencista internacional Tal Ben-Shahar, autor de obras traducidas a 25 idiomas, quien tiene el récord de la asignatura con mayor número de estudiantes de la historia de la Universidad de Harvard: más de 1.400 alumnos por semestre, en esta ocasión expondrá sobre psicología positiva y psicología del liderazgo.

Entre tanto, el pensador y autor sobre economía digital David Bell, profesor de Wharton School of Business durante 20 años, hablará sobre transformación digital: los nuevos métodos de marketing y publicidad para las organizaciones de hoy.

El evento liderado por Coosalud e Inversa se realizará con un aforo limitado de empresarios e invitados especiales y manejará un protocolo estricto de medidas de bioseguridad frente al COVID-19, incluido el uso permanente de tapabocas, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. Además, se dispondrá una unidad móvil para práctica de pruebas de detección del virus y vacunación a las personas con esquemas pendientes, con el apoyo de la IPS Salud y Bienestar.

Así mismo, con el fin de que sea accesible para todo el público interesado, la conferencia será transmitida en vivo a través del sitio web www.coosalud.com

ACERCA DE LOS CONFERENCISTAS

TAL BEN-SHAHAR

Experto en liderazgo y psicología positiva. Combina estudios científicos, investigaciones académicas, consejos de autoayuda y principios espirituales para enseñar a las personas a optimizar su éxito y felicidad. Ben-Shahar es doctor en Comportamiento Organizacional de la Universidad de Harvard y hoy asesora y dicta conferencias alrededor el mundo a ejecutivos de empresas multinacionales, compañías de la lista Fortune 500 e instituciones educativas. Además, es cofundador y director de formación de Happiness Studies Academy, Potentialife, Maytiv y Happier.TV.

Así mismo, el académico israelí es autor del bestseller internacional ‘Happier and Being Happy’. Su último libro, ‘Happier, No Matter What: Cultivating Hope, Resilience, and Purpose in Hard Times’, salió a la venta en mayo de 2021.

Es un académico y pensador pionero en el campo de la economía digital y los cambios que genera, además, es especialista en la integración del mundo digital con el real. Con una carrera académica de veinte años en la Wharton School, Bell es el autor del bestseller ‘Location Is (Still) Everything’. Sus fórmulas y marcos de trabajo son metodológicos, prácticos y pueden ser implementados por compañías que se encuentran entre la brecha digital en múltiples industrias.

Además, Bell es asesor e inversor semilla. Ha aportado recursos y trabajado con marcas tan transformadoras como Bonobos y Warby Parker, entre otras.