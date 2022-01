“Estoy de acuerdo con un proceso de reestructuración en Cormagdalena”

Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, en reportaje para diario El Universal, dijo estar de acuerdo con una de reestructuración de Cormagdalena, pero que debe hacerse para atender a los demás ríos de Colombia y que no debe estar confinada para atender únicamente la zona portuaria de Barranquilla, como lo están sugiriendo algunos críticos de su administración.

¿Pedro Pablo, qué balance hace Cormagdalena sobre el dragado en zona portuaria de Barranquilla?

“El balance que podemos hacer es que el 2021 fue un año de grandes aprendizajes, de grandes desafíos enfrentados; de la voluntad férrea del Gobierno nacional por mantener siempre la mayor condición operativa portuaria en la ciudad de Barranquilla. Recordemos que la Dirección General Marítima, autoridad competente en términos de seguridad de los puertos en Colombia, certificó el año 2021 como un año atípico en términos de lluvias, lo cual también fue certificado por el IDEAM, porque enfrentamos nuevamente el fenómeno de la niña. Esos volúmenes de caudal, sumados a los vientos, marea, de la gran complejidad de la gran macrocuenca del río Magdalena, sin duda alguna trajo consecuencias adversas para los últimos 22 kilómetros antes de la desembocadura del río. Allí están asentados los puertos de Barranquilla, en el canal de acceso”.

¿Dineros que se destinarán en el 2021 para el mantenimiento del calado?

“En el 2021 se destinaron para mantener operativa a la ciudad más de 85.000 millones de pesos. Cifra sin precedente. También se consiguió, cerrando el año, que por primera vez en Barranquilla se registraron 12 millones de toneladas ingresadas y exportadas a través de los puertos localizados en la ciudad. Ha sido un año con perspectivas de mejoras para este año 2022, con lecciones aprendidas. Un año en que el Gobierno nacional mostró todo el interés y toda la importancia que significa la reactivación económica. El gasto es algo sin precedentes”.

Lea aquí: Gremios del Atlántico piden al Gobierno reforma estructural de Cormagdalena

¿Hubo problemas con los contratos?

“Los contratos para el dragado, como nunca antes, han sido auditados por parte de organismos de control, abiertos al acompañamiento del sector privado, abiertos al acompañamiento de la ciudad. Hoy Cormagdalena, en conjunto con la Financiera de Desarrollo Nacional, Findeter, desarrolla la ejecución de esos contratos. Si bien es cierto que tuvimos restricciones de calados en muchos momentos del año, la gran realidad es que pudimos sortear muchas de esas adversidades y hoy, ese cúmulo de lecciones, nos permite empezar el año 2022 con un contrato ya adjudicado, a través de Findeter, con una draga ya operando en la ciudad de Barranquilla. Está dragando en el área de Bocas de Ceniza. Es un contrato adjudicado por cerca de 40 mil millones de pesos, que nos permite pensar que en los próximos meses debemos tener una condición de mayor estabilidad en la operación portuaria”.

¿Cómo ha sido el comportamiento del río este año respecto al anterior?

“Las cifras, las estadísticas registradas por Cormagdalena, a través de su centro de investigación de ingeniería, demuestran que el comportamiento del río en el año 2022 difiere de la manera como el río abrió su comportamiento en el 2021. Los volúmenes de caudal tienen un franco descenso, esperamos que estos descensos se mantengan y que el río retorne a media habitual de volúmenes, caudales similares a los registros históricos que siempre ha tenido como típicos. En todo caso, todavía es muy temprano para afirmar que ese va a ser el comportamiento del río. Recordemos que en estos momentos estamos bajo alerta del IDEAM por persistencia de lluvias, que, conforme a sus pronósticos, seguimos bajo el fenómeno climatológico de la niña”.

¿Cómo están siguiendo el comportamiento del río?

“En Cormagdalena no solo tenemos un marco de investigación, sino que hemos pedido, a través de la academia nacional, de la Universidad del Norte, que nos sigan acompañando en la gestión contractual de este contrato de dragado. Y por eso en el área puntual de mayor desafío sedimentológico, que es el área de Bocas de Ceniza, vamos a hacer pruebas sedimentológicas, que nos permita determinar los niveles de compactación del sedimento allí depositado, planimetría, condiciones de corrientes, todos unos estudios de geotecnia”.

Lea aquí: Reportan bajo nivel del río Magdalena en poblaciones del Atlántico

¿Será que el Gobierno nacional debe comprar una draga para mantenerla en Barranquilla?

“Los elementos de juicio, para entender los costos y beneficios de tener un equipo de draga, pasan fundamentalmente por algunos elementos económicos relacionados al volumen de la inversión necesaria; luego otros elementos relacionados al costo de operación necesaria y, finalmente, son atravesados por análisis de riesgo de inversión. Ese análisis de riesgo de inversión representa que en el caso particular de tener un equipo no tendríamos en este momento, a través de alguna entidad del Gobierno, la experiencia necesaria para la construcción, mantenimiento y la operación del equipo. Sería repetir la experiencia de los años pasados. El Gobierno de Colombia ha tenido dragas y las dragas han terminado en manos de privados, rematadas, mal vendidas, porque no tuvimos la capacidad para mantenerlas, operarlas y fundamentalmente terminan en unos fiascos financieros”.

¿Qué se plantea entonces, seguir contratando?

“Nosotros hemos entendido que a través del contrato de APP debemos transferir ese riesgo de operación y de mantenimiento de los equipos. Y que debemos, a cambio, obtener la garantía de un nivel de servicio. Es decir, como Estado, nosotros concesionamos el servicio a un privado y a este privado se obliga legal y contractualmente a entregarnos, en resultado, un nivel de servicio que mejore la condición que optimice la condición operativa de los puertos”.

A propósito, ¿cómo va el contrato de la APP del Río Magdalena?

“Ese contrato por la navegabilidad fue completamente reestructurado en este gobierno. Esa reestructuración se hizo de la mano de la academia. Participaron universidades como la Universidad del Norte, a través del sector medioambiental, el Instituto Alexander Von Humboldt generó toda una trazabilidad respecto a los elementos medioambientales a lo largo del río de más de 150 kilómetros de ribera, incorporación de criterios sociales, medioambientales, socioeconómicos y, fundamentalmente, fue validado a través del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID permitió la contratación de los consultores número uno en el mundo en términos financieros, jurídicos y técnicos. Y el proyecto va a ser una realidad. Este Gobierno va a dejar este proyecto adjudicado y en marcha”.

¿Cuánto cuesta el proyecto?

“Este proyecto cuesta 1.5 billones de pesos. Este proyecto contempla las garantías de nivel de servicio de navegación desde la ciudad de Barrancabermeja hasta los terminales portuarios locales localizados en Barranquilla. El proyecto debe quedar adjudicado en los primeros cinco o seis meses del año en curso y seguro que va a transformar toda la condición de navegabilidad en el río”.

Lea aquí: El 97% de los barranquilleros tienen primeras dosis contra COVID-19

Pedro Pablo, ¿usted cree que Cormagdalena debe ser reestructurada como lo están sugiriendo algunos gremios económicos?

“Estoy completamente de acuerdo con un proceso de reestructuración de Cormagdalena. Esa ha sido la meta diseñada desde el sector transporte, con el liderazgo de la ministra Orozco, desde que llegamos a la dirección de Cormagdalena. Hoy tenemos un sistema de gobierno corporativo, hoy tenemos hojas de vida profesionalizadas, con un alto sentido de especificidad de profesionalización; hoy tenemos un centro de investigaciones de ingeniería trabajando, en términos de comprender el comportamiento del río. Pero fundamentalmente hoy tenemos una visión de una macrocuenca Juan Manuel. Reducir la intervención de Cormagdalena a la condición operativa de los puertos en la ciudad de Barranquilla sí que es importante, pero ciertamente no debería ser la visión exclusiva. En realidad, Cormagdalena debe rediseñar el plan de intervención a lo largo de una macrocuenca. Ni siquiera del caudal, porque lo que compone el caudal, lo que hoy conocemos como el río, es el aporte de todos los tributarios que tiene nuestro país: el río Cauca, el río Sogamoso, el río San Jorge, el río César. En fin, son una suma de vertientes que permiten que se genere el Gran Río de la Magdalena. Hemos estado empeñados, con el acompañamiento del BID, de fortalecer las condiciones técnicas al interior de Cormagdalena que permitan formular políticas públicas de mediano y de largo plazo, que signifiquen una transformación en la actividad de Cormagdalena”.

¿Qué significa el respaldo de su labor por parte del presidente Duque?

“Las palabras del señor Presidente no significan más que un mayor empeño por hacer mejor nuestro trabajo; un mayor compromiso a la confianza depositada; la condición irrestricta de seguir acompañando a la señora ministra, al señor Presidente al frente de la corporación, frente a un maravilloso grupo de profesionales que entregan todos los días lo mejor de sí para seguir construyendo un mejor país para las comunidades ribereñas y para la actividad portuaria en general”.