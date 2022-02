Gobierno español destaca labor de Barranquilla en atención a migrantes

Barranquilla se sigue abriendo paso como referente para la atención e integración de la población migrante en diferentes ámbitos sociales y económicos de la ciudad. Así lo ha evidenciado la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, quien conoció los avances del Distrito en materia de gestión de la migración y desarrollo social.

Desde el Centro de Integración Local para Migrantes, la alta funcionaria ratificó el respaldo de España a Barranquilla en las estrategias implementadas para la acogida de esta población, resaltando la oferta institucional en educación, salud, gestión social, empleabilidad y emprendimiento, entre otras, así como los procesos para la regularización de Migración Colombia, y la asistencia humanitaria de cooperación internacional y de organizaciones de base comunitaria que se brinda desde allí.

“Me ha entusiasmado este Centro de Integración de Migrantes. Barranquilla es una ciudad tan permeable y tan generosa que los está acogiendo y los está haciendo sentir parte de la propia comunidad. Esto es el valor más importante de todo ello”, expresó la diplomática.

Reconoció la generosidad del Distrito para brindarle el acompañamiento necesario a la población migrante y retornada. “Es muy fácil ser generoso cuando las cosas van bien, cuando hay crecimiento, recursos, cuando no hay una pandemia, cuando la crisis social, económica y sanitaria no es compleja. Lo difícil es hacerlo cuando las cosas no están bien. Hay que ser muy valientes, pero hay que creer. Hay que creer en el individuo, en los derechos humanos, en la solidaridad, y eso define a un pueblo, define a un país”.

Durante el recorrido, el alcalde Jaime Pumarejo Heins recordó que Barranquilla ha generado los mecanismos para responder ante dos retos. “La pandemia, de la que ya nos estamos recuperando; somos la ciudad con el menor desempleo”. Y, por otro lado, la migración, “que hoy supone un reto, pero mañana será una oportunidad y tenemos que buscar la manera de contar con ayudas para hacer que esas personas sean un motor de desarrollo y beneficio para toda una comunidad”, teniendo en cuenta que ya son más de 99.000 personas registradas que llegaron provenientes del vecino país.

“El desafío es insertarlos rápidamente en una vida laboral, productiva y social sostenible, en donde sean miembros aceptados y productivos de la sociedad. Por eso tenemos una tarea muy difícil frente a nosotros. En esta tarea estamos tranquilos y orgullosos de contar con grandes socios, como España, para este propósito, reconociendo que somos al final seres humanos todos”, explicó Pumarejo Heins.

El mandatario señaló que desde Barranquilla está la voluntad de seguir trabajando en equipo para continuar robusteciendo la estrategia de integración socioeconómica a través de rutas de empleo y desarrollo productivo, toda vez que el caso de la ciudad merece la atención y respaldo de la comunidad internacional.

En los últimos meses, Barranquilla ha recibido visitas oficiales por parte de autoridades de la talla del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y de la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Maimunah Mohd Sharif.

GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN

El Centro de Integración Local para Migrantes se ha consolidado como referente en materia de gestión integral a la migración, siendo reconocido recientemente con el primer sello IntegrHá-bitat a nivel mundial, otorgado por Naciones Unidas.

La secretaria distrital de Gobierno, Jennifer Villarreal, destacó que hasta 2021 el centro había atendido a más de 26.000 personas en orientación y referenciación, y 19.000 niños y adolescentes matriculados en la ciudad.

La Cooperación Española y el Distrito de Barranquilla le apuestan a mejorar la atención para población migrante, lo que contempla fortalecer el acceso al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, así como la labor del Centro de Integración Local y la generación de empleo a través de la oferta del Centro de Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Económico.