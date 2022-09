Habitantes del sur del Atlántico esperaban mejores propuestas de Petro

En su intervención el presidente Petro dijo que había llegado a Santa Lucía para oír las inquietudes de las comunidades que tienen influencia en el Canal del Dique. “Por lo tanto no debe esperarse que tengamos en este momento una decisión tomada. Como todos ustedes saben las afugias que han tenido el proyecto (App del Canal del Dique) mucho antes de posesionarnos. Proyecto que no tiene que ver con las inundaciones de hoy sino con la prevención hacia el mañana, lo tenemos que ver en todos sus matices”.



La molestia de los dirigentes, es porque no se habló de las medidas a tomar ante la ola invernal que se aproxima y de las obras de mitigación que se puedan tomar de manera conjunta entre los municipios, el departamento y la nación.



“Hoy amanecimos más preocupados con la situación que tiene el sur del Atlántico. El presidente (Petro) vino a dictarnos una conferencia sobre el cambio climático, que afecta al mundo en general, pero no escuchamos nada de soluciones para los problemas que tiene este territorio con la megaobra del Canal del Dique y las obras de mitigación de riesgo. Si en el Atlántico lograse ocurrir una nueva tragedia el responsable es el Gobierno nacional”, afirmó Gustavo De La Rosa, líder social del municipio de Suan.



Agregó que desde la ANI se ha dicho que “si la obra del Canal del Dique estuviera adjudicada, hoy las obras de mitigación del riesgo se estuvieran interviniendo, pero como no se ha adjudicado estamos en el limbo”.



Danilo Cabarcas, alcalde del municipio de Suan, sostuvo que “que la expectativa por la llegada del presidente Petro a Santa Lucía era muy alta, pero una vez terminó su intervención no fue bien recibida por la comunidad, el ánimo de la gente no fue el mejor. Porque asemejó nuestra situación a la de La Mojana y no es lo mismo. Acá en el Atlántico no aplicaría porque en el sur del Atlántico no hay personas que tengan más de 300 hectáreas de tierra. Ese planteamiento que hizo ayer no llenó las expectativas. La gente quedó muy preocupada ante esta situación y ojalá el tema sea revisado por el presidente y se pueda conseguir una solución pronta, porque el invierno no da espera. Ojalá no nos toque reaccionar cuando ya sea demasiado tarde”.



“Los alcaldes del sur del Atlántico no tenemos la capacidad para afrontar una inundación. Hemos logrado hacer algunas obras de mitigación, por el acompañamiento de la gobernadora Elsa Noguera, pero si se llega a recrudecer el invierno, el sur del Atlántico está en peligro y podríamos sufrir una tragedia superior a lo sufrida en el 2010”, terminó diciendo Cabarcas.