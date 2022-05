“No podemos raponearle a la gente su derecho a la salud”

En sus redes sociales Ospino Acuña manifestó que muchas personas de escasos recursos han dejado de estar cobijados por el Sisbén sin tener en cuenta que sus ingresos económicos no han mejorado y por el contrario continúan con su condición de pobreza monetaria. Pero que, pese a todos los programas encaminados a mejorar los entornos sociales de los más necesitados, como las mejoras de servicios públicos, vías de accesos a los barrios en los estratos 1, 2 y 3, no es cierto que las condiciones de pobreza hayan disminuido del todo.

El presidente del cabildo del Distrito de Barranquilla desestimó el último informe del DANE porque “yo no sé dónde hacen los tecnócratas ese tipo de encuestas para decir que no hay pobreza o que se disminuye cada día la pobreza. No sé si es que no han ido a los barrios como Las Flores, Pinar del Río, a los bordes de Las Malvinas, a los bordes del Centro”.



“No podemos negar los niveles de avances y de progreso, pero tampoco le podemos raponear a la gente su derecho a la salud”, dijo Ospino Acuña, quien indicó que ha recibido muchas denuncias de los ciudadanos sobre una posible alteración de los puntajes del Sisbén, quienes recibieron un correo electrónico donde les comunicaba que ya no estarían cobijados por el Sisbén, dado que sus puntajes habían aumentado.



Indicó que debido a esta nueva puntuación muchas personas del Distrito, especialmente adultos mayores, dejarán de recibir subsidios, no tendrán cobertura a medicina por lo que deberán pagar copagos por cada cita médica a la que asistan.



“Eso se está haciendo desde un frío computador, desde la fría Bogotá y no se está teniendo en cuenta los aspectos de orden local. Creo que se hace mucho daño con esa tecnocracia de querer visualizar a la ciudad que no se conoce en el terreno. Estoy seguro de que mucha de esa gente no sabe que el barrio El Ferry existe; no sé si saben si los barrios La Chinita y La Luz, donde se están haciendo intervenciones, apenas está llegando el Estado. No podemos meterle un garrotazo de esta manera a esa gente”, sostuvo Ospino Acuña.



Terminó diciendo que el hecho de “subir el puntaje del Sisbén, como se está haciendo actualmente, de manera desbordada, es una forma, para mí, absurda de querer decir que estamos disminuyendo pobreza porque tantas personas pasaron a mejorar su nivel de ingreso. En el suroccidente, en el suroriente, en la Localidad Metropolitana de la ciudad, la gente dice: ‘tenemos agua’, ‘tenemos luz,’ ‘tenemos alcantarilla’, ‘tenemos vías’, ‘pero no tenemos para pagar esos servicios’".