Paraatletas colombianos reciben apoyo económico

José Gregorio Lemos Rivas, récord olímpico y mundial en lanzamiento de jabalina, es uno de los deportistas que estuvo presente en este evento y manifestó que “aportes como este son importantes para uno como deportista, porque de esa manera uno se puede preparar de la mejor manera y más tranquilo ante de una competencia internacional. Ojalá que no sea únicamente empresas como Finsocial las que hagan este tipo de aportes, ojalá lo hagan otras para que el deporte paralímpico de Colombia sea mucho más competitivo de lo que es hoy”.

Además, del lanzamiento de jabalina, también compite en salto largo y 100 metros planos. Sus mayores logros los consiguió en los Paralímpicos de Tokio, Japón, donde entregó medalla de oro para Colombia en el lanzamiento de jabalina, medalla de bronce en salto largo y quinto lugar en los 100 metros. Pero también el haber conquistado el título mundial, donde impuso una nueva marca, superando la que él mismo poseía. 60, 58 es el nuevo récord, logrado en Dubái, y que estaba en 60,31, alcanzado en Tokio.

Otra de las atletas que estuvo en evento fue Paula Andrea Ossa Veloza, quien después de haber sido desahuciada por los médicos, tras sufrir un accidente que le destrozó la pelvis, desprendió uno de los glúteos, se recuperó y es una de las promesas de la velocidad en ciclismo. Ya que en los últimos Juego Olímpicos obtuvo cinco diplomas olímpicos, lo que le dan la posibilidad, de que, si prepara bien, en las olimpiadas de Francia puede otorgar muchas medallas a Colombia.

“Apoyos como este que nos brinda Finsocial es algo que lo motiva a una como deportista. Apoyo como estos nos permite trabajar tranquilas y pensando y enfocados nada más en mejor la preparación y los tiempos para llegar a la competencia en óptimas condiciones y entregar lo mejor para entregarle al país muchos triunfos. Que lleguen más empresas como estas a apoyar, porque en Colombia hay muchos atletas paralímpicos que no surgen por la falta de apoyo, que siempre va a ser falta, pero nunca sobrará”, dijo la ciclista nacida en Bogotá.

Para Delfo Arce, deportista del registro del Atlántico, quien corre en las distancias medias del atletismo, que ha entregado muchos triunfos a su departamento, aportes como el que hace esta empresa privada “siempre serán fundamentales para los deportistas, que muchas veces no se puede asistir a una competencia porque siempre hace falta, porque lo que dan las Ligas y el Estado a veces no alcanza. Que vengan otras empresas como Finsocial a apoyar, para que el deporte paralímpico del Atlántico y de Colombia siga cosechando mejores logros que los que se han conseguido hasta ahora”,

Santiago Botero, presidente fundador de la empresa Finsocial manifestó que “esto no lo hago para hacerme propaganda. No. Lo hago porque me nace, porque yo también tengo una discapacidad y eso no me ha impedido salir adelante. Y ver a estos verracos deportistas entregándolo todo, a pesar de sus dificultades, no le queda a uno, sino que portar un granito de arena para ellos sigan dándolo todo para que dejen el alto de nombre de Colombia”.

Lea aquí: Entregado en Barranquilla el Premio al Mérito Deportivo 2022

“El mensaje que nos dan estos deportistas es inmenso. Ellos, con alguna dificultad, trabajan, luchan, se entregan por salir adelante. Y lo mejor es que siempre quieren más y ese esfuerzo es que desde nuestra empresa queremos apoyar, y que ojalá otras también lo hagan para que nuestro deporte paralímpico no tenga limitantes para conseguir sus objetivos a nivel mundial”, terminó diciendo Botero.