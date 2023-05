Pese a extensión del cobro por unos días, se hizo plantón en peaje Papiros

Mediante oficio No.20236030163381 del 13 de mayo de 2023 la Agencia Nacional de Infraestructura solicitó al Ministerio de Transporte la prórroga del término de suspensión de la Caseta de Control Papiros en los siguientes términos: “dados los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con las comunidades, no ha sido posible realizar la reunión con los participantes de la mesa técnica, puesto que desde la Defensoría del Pueblo quien ejerce la Secretaría técnica de las mesas, no se había convocado las mismas; recibiendo respuesta solo hasta el día 12-05-2023, confirmando que la reunión tendría lugar el mismo día y en aras del poco tiempo para organizar las comisiones de nuestros colaboradores, se ha solicitado la reprogramación de la reunión”.

May 14 - 13:25

May 15 - 12:58

May 15 - 13:13

Fenómeno de El Niño en pueblos de Bolívar: altas temperaturas no pararán

Fenómeno de El Niño en pueblos de Bolívar: altas temperaturas no pararán

No obstante, este martes cerca de un centenar de habitantes de Puerto Colombia, entre los que se encontraban el mismo alcalde de la población, líderes sociales y algunos políticos de Barranquilla y el Atlántico, se reunieron en un punto de encuentro y luego llegaron hasta la caseta de peaje Papiros para solicitar al Gobierno nacional que la quite de forma definitiva o en su defecto la traslade para otro sitio.

Desde el Ministerio de Transporte se ha propuesto realizar un cobro diferencial, para cierto tipo de categorías de vehículos, cosa que no ha fue bien recibida por los líderes que se oponen al cobro, “porque se acordó para no cobrarlo durante un año y que durante ese tiempo se realizarán mesas de trabajos donde se acordaría si se quita la caseta o se traslada hacia un lugar que no afecte a los más 50.000 habitantes de Puerto Colombia”, dijo uno de los voceros del movimiento ‘No al cobro del peaje’.

El alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas, manifestó que “necesitamos una resolución definitiva donde quede consignado que las categorías 1 y 2 no pagarán más su paso por el peaje Papiros y que definitivamente el ministro de Transporte, con su equipo, analice lo relacionado con las tarifas de las categorías 3 en adelante. Que se cumplan los compromisos, porque de nada sirve que después de 3 meses sentados Procuraduría, Defensoría del Pueblo, comunidades de Puerto Colombia, Gobernación del Atlántico, funcionarios de la administración municipal, Ministerio de Transporte y demás, para no definir nada. Tenemos que buscar soluciones definitivas para las personas de Puerto Colombia. No más resoluciones temporales, necesitamos resoluciones definitivas para las categorías 1 y 2”.

Mauricio Gómez, senador por el Partido Liberal, manifestó que la nueva resolución no significa nada. “Creo que hay que respetar la resolución que suspende el cobro por un año. Lo único que nos sirve a los atlanticenses es que respete anterior resolución y que se cumpla la palabra del Gobierno Nacional”.