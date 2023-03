Por temor, profesores se rehusan dar clases en barrio donde hubo masacre

La noche del 19 de marzo de 2023 aún permanece en el recuerdo de los habitantes del barrio Villa Nueva de Barranquilla. Allí en el sector conocido como La Loma hubo una masacre donde 5 personas fueron asesinadas y otras 15 resultaron heridas. El motivo de la matazón no es otra que la disputa del territorio entre bandas criminales que operan en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Lea: ¡Masacre en Barranquilla! 5 muertos y 14 heridos en ataque a baile de pic ó

La mayoría de los docentes que dictan clases allí no viven en el barrio, algunos estudiantes llegan de barrios cercanos y los padres de éstos temen llegar al barrio para llevar a sus hijos. Temen lo peor.

Una solución sería que los estudiantes recibieran sus clases de manera virtual, pero el 90 por ciento de ellos no tienen internet en sus casas y deben acudir de manera presencial; otra solución es que la Policía les brinde seguridad mientras se dan las clases. Y una solución reciente que ha surgido, luego de reuniones, es que los profesores se encuentren en un sitio y desde allí la Policía los escolte hasta la institución educativa y por la tarde, cuando salgan, se haga lo mismo.

Desde la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla se ha dicho que no existe amenaza contra la institución educativa del barrio Villanueva, y conminó a los profesores y estudiantes a asistir a clases, porque la Policía se encargará de brindarles la seguridad mientras se dicten las clases. Incluso, dijo que el horario ingreso a clases lo flexivisó entre las 8:00 de la mañana, para el ingreso, y la salida hasta las 5:00 de la tarde. Le puede interesar: Masacre en Barranquilla: 3 mujeres están entre los 5 asesinados en baile

La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, mediante comunicado rechazó las presiones e intimidaciones que han sufrido los profesores por parte del rector encargado del colegio y de la Secretaría Distrital de Educación para que acudan a clases o de lo contrario sería declarados insubsistentes.

La Asociación dio a conocer que una semana después de los hechos, fue cuando se le vino a poner atención a lo manifestado por los profesores, estudiantes y padres de familia. Allí, se acordó que se dictarían clases de manera virtual hasta que la situación mejorar, pero que esa medida se echó atrás, porque, como se anotó antes, más del 90% de los hogares de los estudiantes no tienen conexión a internet.

Ante esta situación, Bibiana Rincón, secretaría Distrital de Educación dijo este miércoles que la Policía es la que debe garantizar la seguridad. “Nadie se ha metido con el colegio, no hay una amenaza real contra el colegio y creo que estamos revictimizamos a los niños”.

Dijo que se ha llegado a unos acuerdos con la Policía, que estará desde tempranas horas de mañana para que los profesores se sintieran seguros. “Ayer los profesores no fueron al colegio, sino que fueron a la Secretaría de Educación, los atendí por unas dos horas y media. Mi deber es velar porque el sistema educativo de los niños y jóvenes se dé y, por supuesto, cuidar a nuestros maestros. Por eso estuvo presente el Mayor de la Policía. Y realmente no hay una amenaza contra el colegio”. Lea aquí: 12 profesores están amenazados en el Atlántico: ADEA

Sostuvo que se ha llegado con la institucionalidad para brindar apoyo sicosocial tanto a profesores, padres de familia y estudiantes, pero que no se ha podido dar porque los que sienten afectados no acudido. “Queremos que aquellos padres que puedan llevar a sus hijos lo hagan, para que así los demás vean que el colegio es seguro. Los niños en sus casas no van estar, estarán en las calles, porque sus padres deben ir a trabajar”