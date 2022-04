Se reactivan las extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla

Uno de los sonados casos de estas extorsiones, se presentó en una ferretería del municipio de Soledad, calle 22 con carrera 19, donde unos extorsionistas le prendieron fuego porque sus dueños no pagaron dinero por la extorsión que le venían haciendo, aunque la comandancia de la Policía Metropolitana que el incendio no se trató de una extorsión.

Pero todo parece indicar que sí, porque el día 13 de abril un hombre llegó a esa ferretería y disparó contra el negocio logrando herir a un trabajador. Los dueños son jóvenes universitarios que adelantan un emprendimiento para pagarse sus estudios y los extorsionistas los están acosando de día y de noche para que les den plata y como ellos no tienen dinero porque apenas empiezan, y como no pagan, primero le cogieron a tiros el local y luego le prendieron fuego. Gracias a la oportuna intervención el incendio no prosperó.

Orlando Jiménez, directivo de Undeco, dijo que “esta situación a nosotros nos preocupa porque hace unos 20 días nuevamente notamos que se está reactivando, por decirlo así, la extorsión en el área metropolitana de Barranquilla”. “¡No más extorsión!”: comerciantes y tenderos de Barranquilla

“Lo que le está pasando a estos muchachos en la ferretería en Soledad a uno le conmueve, el alma y el corazón de ver que unos jóvenes que están haciendo emprendimiento tengan que pasar por estas vicisitudes. Eso preocupa y ojalá que las autoridades investiguen y capturen a quienes están propiciando esta clase de hechos, de modo que se le garantice la tranquilidad al comerciante”, dijo Jiménez en Emisora Atlántico de Barranquilla.

El dirigente empresarial también reveló varios hechos en ese mismo sentido. “La semana anterior, en el barrio La Ilusión, en Soledad 2.000, llegaron a una tienda y le hicieron unos disparos. Afortunadamente no hirieron a nadie. El miércoles de la semana pasada, en el barrio Las Nubes de Soledad, le dispararon a otra tienda. Esta fue la segunda oportunidad que le disparan a ese negocio. Hoy en día la tienda está cerrada porque definitivamente el miedo no les permite abrir”.

“El lunes de esta semana que termina le dispararon a una ferretería que está en la carrera 14 con la calle 61 en Barranquilla. El señor cerró la ferretería y dice que no la vuelve a abrir más. Le dispararon porque no ha accedido a las pretensiones de estos señores, que le están solicitando dinero”, agregó Jiménez.

Siguió relatando que “esta misma semana cerraron una tienda que está en la calle 42 con carrera 32 porque no han accedido al pago. De la misma manera la semana anterior una tienda que está en la calle 40 con la carrera 33 fue cerrada por ese mismo flagelo”. Comerciantes y tenderos dicen sentirse burlados por el Distrito

“Esto de verdad nos preocupa y no se trata de exagerar porque sé que hay muchos casos más, pero sí sería bueno, que si no tenemos el pie de fuerza suficiente aquí en el Atlántico o en Barranquilla para contrarrestar la extorsión, pidamos apoyo al director de la Policía Nacional, al Ministro de Justicia, al Ministro del Interior, al Gobierno nacional, para que el comerciante pueda tener tranquilidad y desarrollar su actividad de la manera como debe ser, porque es lo mínimo que el Estado debe hacer para proteger a estas personas que generan desarrollo, que pagan impuestos, generan empleo, hacen paz, que es lo que en realidad hace un pequeño comerciante para quitarle cargas al Estado”, terminó diciendo.

Lea aquí: 30 hombres del Gaula llegan a Barranquilla para combatir la extorsión

Para anotar que hace dos meses atrás llegaron desde Bogotá más de 100 agentes especializados en el tema de las extorsiones y se pudo controlar un poco, porque se trasladó a los cabecillas que estaban extorsionando desde las cárceles de Barranquilla a otros centros carcelarios del país, pero los mismos comerciantes han denunciado que nuevamente se incrementaron las extorsiones, especialmente en Barranquilla, Malambo y Soledad