Varios heridos dejan fiestas de corraleja en Sabanagrande, Atlántico

Esta persona fue identificada como William Hurtado y debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas en la Clínica Campbell de la calle 30 en Barranquilla y según el parte médico está fuera de peligro.



“Las imágenes nos hacía creer algo muy grave, incluso, se llegó a comentar de la muerte del joven, pero el parte médico que conocimos en la madrugada de este martes, luego de ser intervenido en la Clínica Campbell de la Calle 30, nos indica que salió bien de la cirugía”, dijo Gustavo De la Rosa, alcalde del municipio de Sabanagrande.



El mandatario municipal dijo que los eventos de las fiestas patronales de la población estuvieron bien, “salvo estos videos, que son muy fuertes, que se presentaron durante la corraleja, lo que nos permitirá evaluar si Sabanagrande merece o no seguir con este tipo de prácticas. A mí, en lo personal no me gusta y tanto es así que no asistí a ninguno de los cuatro días de corraleja porque personalmente no comparto este tipo de práctica”.



Manifestó que el permiso lo cedió porque los organizadores cumplieron con los requisitos de ley. “Presentaron su propuesta y lo sometimos a evaluación en un Comité de Seguridad, de gestión de riesgo y comité de orden público. No quisimos intervenir y quizás fuimos un poco lazos por los dos años que tuvimos de pandemia. Creo que se evaluará para próximos eventos de este tipo”.



Lea aquí: Ya son 12 municipios los que no necesitan tapabocas en espacios cerrados

En total fueron siete las personas que resultaron heridas durante las corralejas celebradas en el municipio de Sabanagrande. Seis con heridas leves y uno que tuvo que ser intervenido, pero todos están fuera de peligro.