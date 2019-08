Farc en Bolívar: un recuento doloroso de la guerra

Mientras algunos detractores de la paz piden al gobierno nacional dejar atrás los acuerdos que se firmaron con la exguerrilla de las Farc, en los Montes de María, las víctimas piden al gobierno seguir apostándole a la paz.

Una de sus defensoras es la periodista y gestora cultural Soraya Bayuelo, oriunda de El Carmen de Bolívar, quien pese a los estragos que la guerra dejó en su vida, lucha incansablemente por defender la paz, conservar la memoria y festejar la vida de las poblaciones castigadas por la violencia.

“Yo sigo apostándole a la paz, nada para la guerra, los que estamos con la paz somos más, así que con nosotros no cuentan para la guerra, por eso no debemos dejarnos amedrentar, tenemos es que unirnos y no permitir que se repitan los hechos de violencia”.

Bayuelo, quien perdió a su hermano y a una sobrina entre 1998 y 2000, lidera desde entonces el colectivo de comunicaciones Montes de María que ha servido como bálsamo para una región en donde la guerra dejó más de 250 mil desplazados en dos décadas, miles de muertos y desaparecidos, y unos campos arrasados. Soraya cree que los acuerdos de paz son una oportunidad para el país, es por eso que en medio de un país dividido desde su colectivo pide: “siempre defender la paz y la vida”.