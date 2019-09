Citado a audiencia alcalde de Marialabaja por incumplir sentencia

El alcalde de Marialabaja, Carlos Antonio Coronel Mera, fue citado a audiencia por la Procuraduría General de la Nación, y a su antecesora en el cargo, Diana María Mancilla de González, por el presunto incumplimiento de una sentencia que los obligaba a concluir las obras del acueducto en el corregimiento de Mampuján.

Para el Ministerio Público ambos servidores habrían omitido el cumplimiento de sus funciones al no acatar el fallo de primera instancia proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y el que en segunda instancia emitió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el mandatario municipal sostuvo que no lo han notificado, “mañana (hoy) hay una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia de reparación para el corregimiento de Manpuján, en la cual se encuentra incluida la construcción del acueducto rural, pero a mi no me han notificado de la audiencia”.

El órgano de control calificó la presunta falta disciplinaria como grave cometida a título de culpa gravísima. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.