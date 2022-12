El Salado: un pueblo que encontró en las abejas la fórmula para resistir y sanar

Esther Torres.

Ella es hermosa, su piel canela y sus grandes ojos negros adornan su mirada dulce y convincente. Tiene una energía que atrae. Quizá por eso es imposible que su testimonio carezca de espectadores.

“Mi estrategia fue una abeja. Esa abeja me enseñó el camino, me ayudó a sanar, a perdonar, me dio las herramientas y estrategias para resguardarme y salir, para saber cuándo me tenía que quedar quieta y cuando podía avanzar. Y así llegué al territorio de El Salado con un proyecto apícola. Empecé a identificarme con ella como la maestra reina que tenía que saber cómo organizar su territorio, por dónde empezar. En ella vi lo resistente: ella organizaba su camada, buscaba su producto para sostenerse y así replicar en todas las demás”.

Video: Miel, lo dulce de El Salado

Hoy Esther es la líder de un proyecto apícola que nace en El Salado y se expande a los Montes de María con la Fundación Constructores de Paz.

“Con la miel resistí un rato de hambre y logré entender que más allá de alimentarme me podía sanar. Su dulce me sanó el corazón, con su dulce logré traer un poco de paz y es allí donde nace la miel Villa Campo”.

Hoy en día este proyecto que contempla 250 colmenas en tres apiarios, ubicados en El Salado, vincula a 22 jóvenes del territorio y genera empleo para 12 productores campesinos. En temporada cada colmena produce un promedio de 80 kilos de miel.

Dadas las características del territorio, del cuidado de los apiarios y del manejo en la producción, los técnicos y expertos de la Fundación afirman que esta miel cuenta con propiedades únicas en calidad, sabor y aroma.